Сергей Ребров посетил матч молодежных сборных Украины и Испании на Евро-2023.

Во вторник, 27 июня, сборная Украины U21 сыграла вничью против сверстников из Испании в рамках 3-го тура группового этапа молодежного Евро-2023.

Эту игру посетил главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров.

49-летний специалист поблагодарил команду за выход в следующий раунд турнира. Также он отметил, что для него важно, чтобы все украинские сборные действовали по одной модели игры.

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"Решил поддержать нашу сборную. Поблагодарил их за то, что они прошли в следующий раунд. Они полностью это заслужили. Мне интересно посмотреть кандидатов в национальную сборную. Считаю, что у нас много талантливых молодых игроков, к которым нужно найти подход.

Главная задача - подготовить их для национальной команды. И важно, чтобы все сборные действовали по одной модели игры", - приводит слова Реброва Суспильне спорт.

Добавим, что сборная Украины U21 под руководством Руслана Ротаня победила в первом туре группового этапа молодежного Евро-2023 Хорватию (2:0), во втором туре одолела Румынию (1:0), а в третьем сыграла вничью с Испанией (2:2).

"Сине-желтые" заняли второе место в группе В, уступив испанцам лишь в разнице голов, и вышли в 1/4 финала молодежного первенства континента.

Соперник украинцев в четвертьфинале ЧЕ-2023 определится 28 июня, когда будут сыграны матчи заключительного тура в группе D.

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