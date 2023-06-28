Во вторник, 27 июня, сборная Украины U21 сыграла вничью против сверстников из Испании в рамках 3-го тура группового этапа молодежного Евро-2023.
Эту игру посетил главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров.
49-летний специалист поблагодарил команду за выход в следующий раунд турнира. Также он отметил, что для него важно, чтобы все украинские сборные действовали по одной модели игры.
"Решил поддержать нашу сборную. Поблагодарил их за то, что они прошли в следующий раунд. Они полностью это заслужили. Мне интересно посмотреть кандидатов в национальную сборную. Считаю, что у нас много талантливых молодых игроков, к которым нужно найти подход.
Главная задача - подготовить их для национальной команды. И важно, чтобы все сборные действовали по одной модели игры", - приводит слова Реброва Суспильне спорт.
Добавим, что сборная Украины U21 под руководством Руслана Ротаня победила в первом туре группового этапа молодежного Евро-2023 Хорватию (2:0), во втором туре одолела Румынию (1:0), а в третьем сыграла вничью с Испанией (2:2).
"Сине-желтые" заняли второе место в группе В, уступив испанцам лишь в разнице голов, и вышли в 1/4 финала молодежного первенства континента.
Соперник украинцев в четвертьфинале ЧЕ-2023 определится 28 июня, когда будут сыграны матчи заключительного тура в группе D.