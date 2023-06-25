Сергей Ребров поздравил Руслана Ротаня и его команду с выходом в плей-офф молодежного Евро-2023.

Сборная Украины U21 под руководством Руслана Ротаня досрочно гарантировала себе выход в 1/4 финала молодежного Евро-2023 по футболу, одержав две победы в двух играх группового раунда.

Главный тренер национальной сборной Украины Сергей Ребров прокомментировал результаты "молодежки" на континентальном первенстве.

"Приветствую Руслана Петровича и весь тренерский штаб и игроков молодежной сборной с победой и выходом в 1/4 финала Евро! Очень качественная игра и 6 очков, которые, я надеюсь, будут только началом успешного турнира для вас.

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Так держать, ребята!", - написал Сергей Ребров на своей странице в Instagram.

Напомним, сборная Украины U21 победила Хорватию (2:0) в первом туре группового раунда молодежного Евро-2023, а во втором туре взяла верх в дуэли с Румынией (1:0).

Благодаря этим двум победам "сине-желтые" досрочно гарантировали себе выход в 1/4 финала турнира. Также из этой группы досрочно вышли испанцы, набравшие тоже 6 очков.

В заключительном туре группового раунда сборная Украины сыграет против Испании за первое место в группе. Поединок состоится во вторник, 27 июня.

Отметим, что в составе молодежной сборной Украины на Евро-2023 выступают четыре игрока, которых Ребров вызывал на последний сбор национальной команды: Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Владислав Ванат и Анатолий Трубин.

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