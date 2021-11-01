В среду, 3 ноября, в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА донецкий "Шахтер" будет противостоять в гостях "Реалу". Игра пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу".
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Реал - Шахтер.
Бесспорный фаворит поединка мадридский "Реал", так считают и букмекеры. Коэффициент на победу мадридского гранда всего 1.25, в то время как триумф "горняков" оценивается коэффициентом 13.00. На ничью коэффициент 6.80.
Отметим, что в матче против "Шахтера" Карло Анчелотти не сможет рассчитывать на Каземиро, также под вопросом участие в матче Карима Бензема. Учитывая, что "сливочные" немного ослаблены, а также то, что дончанам крайне важно взять хоть какие-то очки, интересной выглядит ставка, что "Шахтер" не проиграет в Мадриде. Коэффициент на это событие аж 4.50.
Реал - Шахтер: перед матчем
- "Шахтер" в первом туре сенсационно проиграл на выезде "Шерифу", а затем во втором туре в Киеве отобрал очки у "Интера". В третьем же туре "горняки" разгромно проиграли "Реалу" (0:5).
- "Реал" в 1-м туре в гостях обыграл "Интер" (1:0), а во втором туре уступил на своем поле "Шерифу" (2:1).
- "Шахтер" и "Реал" дважды встречались в прошлом году на групповом этапе ЛЧ. Оба матча завершились неожиданным триумфом дончан: в Мадриде "горняки" победили со счетом 3:2, а в Киеве - 2:0.
- Перед встречей с "Реалом" "горняки" в рамках УПЛ разгромили "Десну" (4:1). А мадридцы в своем национальном первенстве в гостях минимально обыграли скромный "Эльче" (2:1).
- Обслужит поединок французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном.