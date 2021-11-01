В четвертом туре Лиги чемпионов "Шахтер" попробует взять реванш у "Реала" за досадное поражение в Киеве.

В среду, 3 ноября, в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА донецкий "Шахтер" будет противостоять в гостях "Реалу". Игра пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Реал - Шахтер.

Бесспорный фаворит поединка мадридский "Реал", так считают и букмекеры. Коэффициент на победу мадридского гранда всего 1.25, в то время как триумф "горняков" оценивается коэффициентом 13.00. На ничью коэффициент 6.80.

Отметим, что в матче против "Шахтера" Карло Анчелотти не сможет рассчитывать на Каземиро, также под вопросом участие в матче Карима Бензема. Учитывая, что "сливочные" немного ослаблены, а также то, что дончанам крайне важно взять хоть какие-то очки, интересной выглядит ставка, что "Шахтер" не проиграет в Мадриде. Коэффициент на это событие аж 4.50.

Реал - Шахтер: перед матчем

Автор: Владимир Медяник