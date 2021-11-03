Подопечных Роберто Де Дзерби ждет серьезное испытание в Мадриде.

В среду, 3 ноября, в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов донецкий "Шахтер" померяется силами с "Реалом". Игра пройдет на стадионе "Сантьяго Бернабеу".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча "Реал" - "Шахтер".

Начало матча в 19:45.

Реал - Шахтер: где смотреть матч Лиги чемпионов

Перед матчами 4-го тура в группе D следующее: молдавский "Шериф" идет на первой строчке с 6 очками, "Реал" Мадрид имеет столько же баллов и занимает второе место, на третьей позиции миланский "Интер" с 4 очками. Донецкий "Шахтер" занимает последнее место в этом квартете, имея всего один набранный балл.

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Обслуживать противостояние грандов украинского и испанского футбола будет французский рефери Бенуа Бастьен.

Лига чемпионов, групповой этап, 4-й тур

"Реал" - "Шахтер"

Онлайн-трансляция

Матч этих команд в первом круге в Киеве завершился разгромной победой мадридского "Реала" (5:0).

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби

"Мы продолжаем играть в нашу игру. Работаем вместе три-четыре месяца. Считаю, что наши прогрессии могут появляться в матчах против сложных соперников. Мы придерживаемся нашей философии игры, даже если соперник сильный. У меня и у "Шахтера" есть свой путь, нужно поддерживать философию нашей игры. Это будет правильно.

Винисиус не только против "Шахтера" играет грандиозно. Он и против "Барселоны" отлично сыграл. Будем обращать внимание на него и Бензема, но и на всех остальных игроков. Винисиус — пример для многих вингеров. Он в молодом возрасте начал носить футболку "Реала". Это тяжело, но он показал все свои лучшие качества".

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти

"Наша команда на хорошем уровне, мы довольны. Команда понимает, что такое завтрашний матч. Мы уже играли с "Шахтером" 15 дней назад, хорошо их знаем. Постараемся придумать хорошую стратегию на матч, чтобы выиграть, ведь это очень важно. Этот тур очень важен для всех команд.

Это очень важный матч. Выигрыш или проигрыш многое изменит. Если мы проиграем, то будем обязаны побеждать в оставшихся двух матчах. Если выиграем, то практически сразу проходим дальше. Мы стремимся быть первыми, поэтому отдадим все, чтобы победить.

У Роберто Де Дзерби есть конкретная идея игры, что должна делать его команда. Он хорошо тренировал "Сассуоло", продолжает это делать и в "Шахтере". У него есть своя философия. Он еще молодой, его карьерный успех еще придет. У этого коуча идея красивого футбола".

В чемпионате Испании мадридский "Реал" занимает второе место в турнирной таблице. В последнем матче "сливочные" одержали минимальную победу над "Эльче" (2:1). Дублем в этом поединке отличился бразильский вингер Винисиус Жуниор.

Донецкий "Шахтер" перед матчем Лиги чемпионов провел матч в рамках УПЛ против черниговской "Десны". "Горняки" одержали победу в этой игре со счетом 4:1.

Автор: Антон Дударь