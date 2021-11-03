В 4-м туре "Шахтер" попробует взять реванш у "галактикос" за фиаско в Киеве.

В среду, 3 ноября, в рамках четвертого тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА "Шахтер" сыграет против испанского "Реала". Игра пройдет на легендарном стадионе "Сантьяго Бернабеу" в Мадриде.

УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Реал Мадрид - Шахтер.

Реал Мадрид - Шахтер: где смотреть матч

Начало встречи - в 19:45.

"Реал" Мадрид

Подопечные Карло Анчелотти находятся в довольно неплохой форме и в целом результаты команда демонстрирует если не отличные, то вполне удовлетворительные. "Реал" идет на второй позиции в своей группе в Лиге чемпионов, допустив лишь одну осечку, сенсационно проиграв "Шерифу" в родных стенах. Помимо этого матча, дела у "сливочных" в ЛЧ идут хорошо. Они обыграли в гостях миланский "Интер" (1:0), нанесли сокрушительное поражение "Шахтеру" (5:0) в матче третьего тура. Шесть баллов за три тура в целом неплохо.

В ответной игре против "Шахтера", вне всяких сомнений, мадридский коллектив сосредоточит все свои силы на том, чтобы взять три очка, добыть первую победу на "Сантьяго Бернабеу" в Лиге чемпионов после реконструкции стадиона.

В чемпионате Испании у "Реала" также все идет удовлетворительно. Команда Карло Анчелотти после 12-ти туров занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидера "Реала" Сосьедад всего на один балл, к тому же у "галактикос" есть еще игра в запасе. Дела идут хорошо, "Реал" на ходу, в прекрасной форме пребывают лидеры команды нынешнего сезона, а именно Винисиус Жуниор и Карим Бензема.

К слову, о хорошей форме Винисиуса, который отличился двумя забитыми голами в ворота "Шахтера". В последнем матче "Реала" против "Эльче" бразилец снова оформил дубль и принес мадридцам победу (2:1).

Реал - Шахтер: прогноз букмекеров на матч Лиги чемпионов

"Шахтер" Донецк

Результат матча 3-го тура ЛЧ в Киеве против "Реала" (0:5) показал, что украинские гранды сейчас совершенно не ровня европейским топам, если те находятся в оптимальной своей форме. Футболисты "Реала" были быстрее, креативнее, мастеровитее, следовательно, результат на табло, как говорится. Нынешние реалии украинского футбола таковы, что наши команды в Европе уже не та сила, что была раньше. Нужно к этому привыкать и не завышать свои ожидания.

Реальность сегодня такова, что представителей Украины в еврокубках побеждают клубы Молдовы, Норвегии, Финляндии, что говорить в таком случае об Испании, Англии, Германии, где футбол на запредельном уровне, по сравнению с нашим. Ожидать, что "Шахтер" в своей нынешней форме, в том составе, что есть сейчас справится с "Реалом" в гостях, это как вера в Деда Мороза. Чудеса случаются, однако, к сожалению, Рождество далеко.

Матч в Киеве обнажил все насущные проблемы "горняков", а именно, это плохая оборона, не слаженная, не выстроенная. Отсутствие баланса, коллектива. "Шахтер" сейчас не выглядит сильной командой, нет коллектива, не выглядят они как единое целое. Каждый хочет попробовать показать себя, выделиться, это в итоге сказывается на результатах. Футбол ведь командная игра.

Есть помимо всего прочего еще и кадровые проблемы у Роберто Де Дзерби.

"Горняки" все еще не выиграли ни одного матча в этой ЛЧ, более того, не забили даже ни одного гола. Сейчас им бы хотя бы первый гол забить в этом сезоне Лиги чемпионов, про победы рано говорить. Хотя нулевая ничья в Мадриде была бы неплохим результатом.

После трех сыгранных туров всего один набранный балл, последнее место. Шансов на плей-офф Лиги чемпионов нет, чудом будет выход в Лигу Европы с третьего места.

В целом команда Де Дзерби находится сейчас в неплохой форме. После унизительного поражения от "Реала" донецкий клуб одержал три победы на внутренней арене, обыграв "Ворсклу" (2:0), "Черноморец" (3:0) и "Десну" (4:1). Это вселяет хоть какой-то оптимизм на положительный результат в Мадриде. Вывод таков: пришло время подопечным Роберто Де Дзерби показать те самые "яйца", о которых итальянский специалист говорил после матчей с "Монако". Все болельщики ждут этого.

История противостояния

Если не брать в учет сезон нынешний, "Шахтер" и "Реал" за всю историю встречались всего четыре раза. Два матча выиграли "сливочные" и два триумфа за "горняками". Победа же в третьем туре этого сезона ЛЧ вывела мадридский клуб вперед в личных противостояниях с дончанами. Может случится чудо и "Шахтеру" удастся восстановить паритет.

Кто не сыграет?

Накануне матча есть кадровые проблемы как у "Реала", так и у "Шахтера". Однако, если в мадридском коллективе в целом легко можно заменить тех футболистов, которые сейчас в лазарете, поскольку в целом обойма у Анчелотти большая и выбор есть, то вот у Де Дзерби есть серьезные проблемы. Не смогут "Шахтеру" помочь в Мадриде уже давно травмированные Коноплянка и Мораес, также Лассина Траоре надолго выбывший. Но не все и на этом. Не полетел в Испанию по причине травмы еще и Педриньо. Под вопросом участие в игре Алана Патрика. Проблемы очень серьезные.

У "Реала" в лазарете находятся Гарет Бэйл, Дани Себальос и Мариано Диас. Даже будь они полностью здоровы, то не факт, что Анчелотти ставил бы их в основу.

Ориентировочные составы:

"Шахтер": Трубин, Додо, Марлон, Витао, Исмаили, Степаненко, Майкон, Тете, Марлос, Соломон, Фернандо

"Реал": Тибо Куртуа, Начо, Милитао, Давид Алаба, Марсело, Кроос, Азар, Каземиро, Модрич, Винисиус Жуниор, Бензема

Слова перед матчем

Главный тренер "Шахтера" Роберто Де Дзерби

"Мы продолжаем играть в нашу игру. Работаем вместе три-четыре месяца. Считаю, что наши прогрессии могут появляться в матчах против сложных соперников. Мы придерживаемся нашей философии игры, даже если соперник сильный. У меня и у "Шахтера" есть свой путь, нужно поддерживать философию нашей игры. Это будет правильно.

Винисиус не только против "Шахтера" играет грандиозно. Он и против "Барселоны" отлично сыграл. Будем обращать внимание на него и Бензема, но и на всех остальных игроков. Винисиус — пример для многих вингеров. Он в молодом возрасте начал носить футболку "Реала". Это тяжело, но он показал все свои лучшие качества".

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти

"Наша команда на хорошем уровне, мы довольны. Команда понимает, что такое завтрашний матч. Мы уже играли с "Шахтером" 15 дней назад, хорошо их знаем. Постараемся придумать хорошую стратегию на матч, чтобы выиграть, ведь это очень важно. Этот тур очень важен для всех команд.

Это очень важный матч. Выигрыш или проигрыш многое изменит. Если мы проиграем, то будем обязаны побеждать в оставшихся двух матчах. Если выиграем, то практически сразу проходим дальше. Мы стремимся быть первыми, поэтому отдадим все, чтобы победить.

У Роберто Де Дзерби есть конкретная идея игры, что должна делать его команда. Он хорошо тренировал "Сассуоло", продолжает это делать и в "Шахтере". У него есть своя философия. Он еще молодой, его карьерный успех еще придет. У этого коуча идея красивого футбола".

Арбитр

Судить поединок будет французский рефери Бенуа Бастьен.

Автор: Владимир Медяник