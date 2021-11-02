Реал примет Шахтер на "Сантьяго Бернабеу" / фото REUTERS
Донецкий "Шахтер" третьего ноября в рамках 4-го тура группового этапа Лиги чемпионов сыграет на выезде в Мадриде против "Реала".
УНИАН будет вести онлайн-трансляцию матча Реал - Шахтер.
Реал - Шахтер: где смотреть матч
Противостояние украинской и испанской команд в прямом эфире можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO. Также трансляция будет доступна на платформе "Volia TV".
Начало поединка - в 19:45.
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Реал - Шахтер: перед матчем
- "Шахтер" в первом туре сенсационно проиграл на выезде "Шерифу", а затем во втором туре в Киеве отобрал очки у "Интера". В третьем же туре "горняки" разгромно проиграли "Реалу", пропустив 5 мячей.
- "Шахтер" и "Реал" дважды встречались в прошлом году на групповом этапе ЛЧ. Оба матча завершились неожиданным триумфом дончан: в Мадриде "горняки" победили со счетом 3:2, а в Киеве - 2:0.
- Перед встречей с "Реалом" "горняки" в рамках чемпионата Украины разгромили "Десну". А "сливочные" в своем национальном первенстве в гостях минимально обыграли "Эльче" со счетом 2:1.
- Обслужит поединок французская бригада арбитров во главе с Бенуа Бастьеном.