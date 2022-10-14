"Днепр-1" вырвал победу в компенсированное время в игре против "Вадуца".

В четверг, 13 октября, в рамках четвертого тура группового турнира Лиги конференций состоялась встреча "Вадуца" и "Днепра-1".

Игра проходила в Лихтенштейне и завершилась триумфом украинского коллектива со счетом 2:1.

В первом тайме Янис Амаш вывел команду Александра Кучера вперед, однако пятью минутами спустя хозяева поля сравняли счет. Только в добавленное арбитром время ко второму тайму победу для "Днепра-1" вырвал Артем Довбик.

Видео дня

"Вадуц" - "Днепр-1" - 1:2

Голы: Растодер, 30 - Амаш, 25, Довбик, 90+2

"Вадуц": Бухель, Фер (Ульрих, 46), Исик, Джемайли, Иодис, Гайич, Хадзи (Сасере, 66), Фоссо (Гасслер, 66), Добрас, Джокич (Зуттер, 86), Растодер (Чичик, 76)

"Днепр-1": Валеф, Адамюк, Сарапий, Сваток, Амаш, Бабенко (Рубчинский, 76), Пихальонок (Когут, 82), Гуцуляк (Танчик, 60), Балули (Громов, 60), Бланко (Горбунов, 82), Довбик

Предупреждения: Фоссо – Бабенко, Громов, Рубчинский, Валеф, Танчик

Обзор матча:

Главный тренер "Днепра-1" Александр Кучер прокомментировал после матча игру своих подопечных в поединке против "Вадуца".

"Валидол, да еще какой! Тяжелая игра, конечно, получилась. В первом тайме все неплохо выходило до забитого гола. Но быстро пропустили. Во втором тайме было слишком много брака, особенно при выходе из обороны. Очень часто обрезались, и из-за этого было много моментов у наших ворот.

"Вадуц" - агрессивная команда, и она очень хорошо сыграла, у них были моменты, но мы забили очень нужный гол, завоевали три очка, это очень радует, ведь остаемся конкурентоспособными в турнирной борьбе", - сказал Кучер на пресс-конференции.

Добавим, что в другом матче этой группы кипрский "Аполлон" сенсационно победил на своем поле лидера квартета Е - нидерландский "АЗ Алкмаар" (1:0).

Вадуц - Днепр-1: после матча

В первом туре "Днепр-1" играл против нидерландского клуба "АЗ Алкмаар". Поединок завершился минимальной победой нидерландского клуба со счетом 1:0. "Вадуц" в стартовом туре Лиги конференций сыграл вничью против кипрского "Аполлона" (0:0).

Во 2-м туре днепряне победили "Аполлон" (3:1), а "Вадуц" проиграл "АЗ Алкмаар" (4:1).

В третьем туре "Вадуц" и "Днепр-1" неожиданно сыграли вничью 2:2. Голами в составе украинского клуба отличились Артем Довбик и Александр Пихаленок.

Подопечные Александра Кучера после четырех туров с 7 баллами занимают второе место в турнирной таблице группы Е. Лидирует в квартете нидерландский "АЗ" - 9 очков. "Вадуц" с 2 очками занимает последнее место, "Аполлон" с 4 баллами - третий.

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