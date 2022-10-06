Артем Довбик оформил гол плюс пас.

В четверг, 6 октября, в рамках третьего тура группового турнира Лиги конференций УЕФА "Днепр-1" играл против лихтенштейнского клуба "Вадуц".

Встреча проходила на стадионе "Косицка" в словацком городе Кошице и завершилась вничью 2:2.

"Днепр-1" - "Вадуц" - 2:2

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Голы: Довбик, 5, Пихаленок, 78 – Фер, 26, Гассер, 47

"Днепр-1": Макс Валеф – Бузанелло, Сваток, Сарапий, Адамюк (Бланко, 46) – Рубчинский (Громов, 62), Бабенко – Амаш (Горбунов, 46), Пихаленок, Гуцуляк (Лучкевич, 46, Танчик, 50) – Довбик

"Вадуц": Шанд – Трабер, Гассер – Фер (Гельзер, 90+2), Гайич (Гаслер, 72), Фоссо, Ульрих – Чичек (Джокич, 73) – Зуттер (Омерович, 82), Сасере (Растодер, 72)

В другом матче этой группы нидерландский "АЗ Алкмаар" сыграет в 22:00 против кипрского "Аполлона".

Напомним, в первом туре "Днепр-1" играл против "АЗ Алкмаар". Поединок завершился минимальной победой нидерландского клуба со счётом 1:0. В рамках второго тура "Днепр-1" нанес поражение кипрскому клубу "Аполлон".

13 октября "Днепр-1" приедет в гости к "Вадуцу" в Лихтенштейн.

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