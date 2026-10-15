Усик планирует провести два боя в 2027 году: названы его потенциальные соперники

Украинский боксер рассказал, что пока не собирается уходить из спорта.

Украинский боксер Александр Усик запланировал провести в 2027 году два поединка, сообщает инсайдер Ring Magazine Майк Коппинджер в соцсети Х.

В конце июня этого года украинец освободил все чемпионские пояса в супертяжелом весе. Усик пояснил, что после второго завоевания звания абсолютного чемпиона он больше не чувствовал необходимости удерживать все титулы.

При этом боксер поделился, что пока не собирается уходить из спорта. По информации инсайдера, в следующем году Усик хочет провести два боя.

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Указывается, что его соперниками, возможно, станут Давид Бенавидес и Тайсон Фьюри в случае его победы над Энтони Джошуа.

Александр Усик: последние новости

Ранее УНИАН сообщал, что, по данным Коппинджера, переговоры о поединке Усика с бывшим чемпионом мира по версии WBC в супертяжелом весе Деонтеем Уайлдером прекратились. По его словам, американец может встретиться на ринге с другим соперником. При этом журналист не назвал причину прекращения переговоров и не сообщил, есть ли шансы, что они будут возобновлены. Одним из возможных соперников Уайлдера называют австралийца Джея Опетаю. Их поединок может состояться 11 декабря в Кардиффе в андеркарде боя между Тайсоном Фьюри и Энтони Джошуа.

Также мы писали, что авторитетное британское издание talkSPORT представило новый рейтинг лучших супертяжеловесов мира. Украинскому боксеру Александру Усику было присвоено первое место. При этом его главные конкуренты существенно потеряли позиции. Несмотря на возраст и отсутствие пиковой формы, 39-летний Александр Усик продолжает уверенно возглавлять список лучших действующих супертяжеловесов планеты. При составлении рейтинга составители оценивали последние выступления и текущую форму спортсменов.

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