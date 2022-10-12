Поединок "Днепра-1" и "Вадуца" запланирован на 13 октября.

В четверг, 13 октября, в рамках четвертого тура группового этапа Лиги конференций "Днепр-1" сыграет против "Вадуца".

Игра пройдет в Лихтенштейне на домашней арене "Вадуца" - стадионе "Райнпарк".

Главным арбитром встречи назначен Мариан Барбу из Румынии. Его ассистентами на боковых линиях будут соотечественники Кристиан Орбулет и Имре Бучи. Четвертый арбитр - Лучан Рушанду.

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Вадуц - Днепр-1: трансляция

В Украине в прямом эфире матч Лиги конференций группы Е между "Днепром-1" и "Вадуцом" можно будет посмотреть на медиасервисе MEGOGO, а также на платформе Volia TV.

Начало игры запланировано на 22:00 по киевскому времени.

Вадуц - Днепр-1: прогноз

На победу "Днепра-1" букмекеры дают коэффициент - 2,14. Ничья оценивается коэффициентом 3,54. А вот триумф "Вадуца" аналитики оценивают коэффициентом 3,15.

Букмекеры считают, что встреча, вероятнее всего, завершится вничью 1:1. Коэффициент на данный исход - 7,40.

Гол "Днепра-1" в матче против "Вадуца" оценивается коэффициентом - 1,22. При этом коэффициент на гол хозяев поля - 1,33.

Вадуц - Днепр-1: перед матчем

В первом туре "Днепр-1" играл против нидерландского клуба "АЗ Алкмаар". Поединок завершился минимальной победой нидерландского клуба со счетом 1:0. "Вадуц" в стартовом туре Лиги конференций сыграл вничью против кипрского "Аполлона" (0:0).

Во 2-м туре днепряне победили "Аполлон" (3:1), а "Вадуц" проиграл "АЗ Алкмаар" (4:1).

В третьем туре "Вадуц" и "Днепр-1" неожиданно сыграли вничью 2:2. Голами в составе украинского клуба отличились Артем Довбик и Александр Пихаленок.

Подопечные Александра Кучера после трех туров с 4 баллами занимают второе место в турнирной таблице группы Е. Лидирует в квартете нидерландский "АЗ" - 9 очков. "Вадуц" с 2 очками занимает третье место, "Аполлон" с одним баллом - последний.

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