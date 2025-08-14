Команда обыграла соперника в серии пенальти.

В среду, 13 августа французский ПСЖ сыграл против английского "Тоттенхэма" в матче за Суперкубок УЕФА. Обладателем трофея стал парижский клуб.

Поединок состоялся в Италии, на стадионе Дачия Арена в Удине. Счет открыл "Тоттенхэм" – на 39 минуте забил Микки ван де Вен. Уже на 47-й минуте Кристиан Ромеро увеличил счет до 2:0.

В конце второго тайма парижане совершили камбэк. На 85-й минуте мяч в ворота соперника отправил Ли Кан Ин. А сравнял счет Рамуш (90+4).

Основное время завершилось со счетом 2:2. Поэтому победителя определяли в серии пенальти. Победил ПСЖ – счет 4:3.

Украинец Илья Забарный, который на днях подписал контракт с парижским клубом, пропустил этот матч – он не попал в заявку.

ПСЖ – "Тоттенхэм" – 2:2 (пен 4:3)

Стартовые составы команд:

ПСЖ: Шевалье – Мендеш, Пачо, Маркиньос, Хакими – Дуэ (Рамуш, 78), Витинья, Заир-Эмери (Ли Кан Ин, 68) – Кварацхелия (Руис, 60), Дембеле, Баркола (Мбае, 67).

"Тоттенхэм": Викарио – Спенс, ван де Вен, Дансо, Ромеро, Порро – Бентанкур, Сарр (Бергвалль, 90), Палинья (Грей, 72) – Ришарлисон (Соланке, 72), Кудус (Тель, 79).

12 августа "Динамо" сыграло против кипрского "Пафоса" в ответном матче третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. Киевский клуб во второй раз уступил этому сопернику и вылетел из турнира.

Свой еврокубковый сезон "Динамо" продолжит в Лиге Европы. Соперника "бело-синие" узнают уже 14 августа. Им станет победитель встречи между израильским "Маккаби" и мальтийским клубом "Хамрун Спартанс".

