Украинский клуб упустил победу в матче с представителями Болгарии.

В пятницу, 4 февраля, действующий чемпион Украины киевское "Динамо" провело третий контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.

Соперником подопечных Мирчи Луческу стал один из самых титулованных клубов Болгарии - софийский "Левски".

На 32-й минуте киевляне поразили ворота болгарской команды. Виталий Буяльский после прострела в штрафную площадь пробил низом в правый угол ворот.

На 76-й минуте игры Димитр Костадинов протащил мяч к воротам украинской команды и пробил в правый угол. Его удар оказался точным - 1:1.

"Динамо" Киев - "Левски" София - 1:1

Голы: Буяльский, 32 - Костадинов, 76

"Динамо" (1 тайм): Бущан, Кендзьора, Забарный, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Витиньо, Антюх, Шкурин.

"Динамо" (2 тайм): Бойко, Тымчик, Бурда, Боль, Караваев, Бражко, Шапаренко, де Пена, Витиньо, Цыганков , Ванат.

Обзор матча:

На вторых сборах "Динамо" провело уже три спарринга. До этого киевляне переиграли "Лудогорец" и "Чукарички".

Читайте такжеДинамо устроило яркий камбэк и одержало вторую победу на сборахНапомним, свой первый учебно-тренировочный сбор "Динамо" проводило в Испании. В рамках первого сбора киевляне сыграли четыре матча. Подопечные Мирчи Луческу обыграли испанские "Атлетико Пульпиленьо" (4:0) и "Реал Мурсию" (3:1), а также люксембургский "Расинг Унион" (4:0) и сыграли вничью с норвежским "Буде-Глимтом" (1:1).

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