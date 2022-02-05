В пятницу, 4 февраля, действующий чемпион Украины киевское "Динамо" провело третий контрольный матч на учебно-тренировочном сборе в Турции.
Соперником подопечных Мирчи Луческу стал один из самых титулованных клубов Болгарии - софийский "Левски".
На 32-й минуте киевляне поразили ворота болгарской команды. Виталий Буяльский после прострела в штрафную площадь пробил низом в правый угол ворот.
На 76-й минуте игры Димитр Костадинов протащил мяч к воротам украинской команды и пробил в правый угол. Его удар оказался точным - 1:1.
"Динамо" Киев - "Левски" София - 1:1
Голы: Буяльский, 32 - Костадинов, 76
"Динамо" (1 тайм): Бущан, Кендзьора, Забарный, Сирота, Дубинчак, Сидорчук, Буяльский, Гармаш, Витиньо, Антюх, Шкурин.
"Динамо" (2 тайм): Бойко, Тымчик, Бурда, Боль, Караваев, Бражко, Шапаренко, де Пена, Витиньо, Цыганков , Ванат.
Обзор матча:
На вторых сборах "Динамо" провело уже три спарринга. До этого киевляне переиграли "Лудогорец" и "Чукарички".
Читайте такжеДинамо устроило яркий камбэк и одержало вторую победу на сборахНапомним, свой первый учебно-тренировочный сбор "Динамо" проводило в Испании. В рамках первого сбора киевляне сыграли четыре матча. Подопечные Мирчи Луческу обыграли испанские "Атлетико Пульпиленьо" (4:0) и "Реал Мурсию" (3:1), а также люксембургский "Расинг Унион" (4:0) и сыграли вничью с норвежским "Буде-Глимтом" (1:1).
Динамо Киев: результаты в сезоне
- В УПЛ "Динамо" после осенней части сезона идет на второй позиции, имея на два балла меньше, чем у "Шахтера". В активе "горняков" 47 очков, у киевлян - 45.
- В Кубке Украины "Динамо" обыграло "Мариуполь" и вышло в 1/4 финала турнира.
- В матче за Суперкубок Украины-2021 киевляне проиграли "Шахтеру" со счетом 0:3.
- "Динамо" не смогло одержать ни одной победы на групповом этапе Лиги чемпионов 2021-2022. "Бело-синие" проиграли все матчи, кроме домашней игры с "Бенфикой" в 1-м туре (0:0). Окончательное положение команд в группе Е: "Бавария" - 18 очков, "Бенфика" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.