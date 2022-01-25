Во вторник, 25 января, киевское "Динамо" сыграло свой третий поединок в нынешнем году.
Действующий чемпион Украины проводит учебно-тренировочный сбор в Испании, в рамках подготовки ко второй половине сезона.
Соперником столичного клуба был испанский "Реал Мурсия".
Открыли счет в поединке футболисты испанского коллектива. На 7-й минуте игры забил Мека. Однако преимущество испанцев держалось недолго. На 19-й минуте матча форвард "Динамо" Владислав Кулач сравнял счет.
В концовке второго тайма голы Николая Шапаренко и Виталия Буяльского принесли победу киевскому клубу в этом противостоянии.
"Динамо" - "Реал Мурсия" 3:1
Голы: Кулач 19, Шапаренко 84, Буяльский, 87 - Мека, 7
"Динамо" (первый тайм): Бойко, Вивчаренко, Сирота, Бурда, Тымчик, Бражко, Шепелев, Гармаш (к), де Пена, Кулач, Антюх.
"Динамо" (второй тайм): Моргун, Вивчаренко, Шабанов, Боль, Кендзера, Сидорчук (к), Шапаренко, Буяльский, Антюх (Витиньо 70), Кулач (Волошин 78), Цыганков
Полный матч:
Видео голов:
Эта победа стала третьей для команды Мирчи Луческу в рамках испанского сбора. Ранее "бело-синие" обыграли "Атлетико Пульпиленьо" (4:0) и люксембургский "Расинг Унион" (4:0).
Читайте также"Они считают нас своими рабами": экс-игрок Динамо шокирован отношением к украинцам в ПольшеДинамо Киев: результаты в сезоне
- В УПЛ "Динамо" после осенней части сезона идет на второй позиции, имея на два балла меньше, чем у "Шахтера". В активе "горняков" 47 очков, у киевлян - 45.
- В Кубке Украины "Динамо" обыграло "Мариуполь" и вышло в 1/4 финала турнира.
- В матче за Суперкубок Украины-2021 киевляне проиграли "Шахтеру" со счетом 0:3.
- "Динамо" не смогло одержать ни одной победы на групповом этапе Лиги чемпионов 2021-2022. "Бело-синие" проиграли все матчи, кроме домашней игры с "Бенфикой" в 1-м туре (0:0). Окончательное положение команд в группе Е: "Бавария" - 18 очков, "Бенфика" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.