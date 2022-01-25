"Динамо" демонстрирует хорошие результаты на сборах / фото ФК Динамо Киев

Во вторник, 25 января, киевское "Динамо" сыграло свой третий поединок в нынешнем году. 

Действующий чемпион Украины проводит учебно-тренировочный сбор в Испании, в рамках подготовки ко второй половине сезона. 

Соперником столичного клуба был испанский "Реал Мурсия".

Открыли счет в поединке футболисты испанского коллектива. На 7-й минуте игры забил Мека. Однако преимущество испанцев держалось недолго. На 19-й минуте матча форвард "Динамо" Владислав Кулач сравнял счет. 

В концовке второго тайма голы Николая Шапаренко и Виталия Буяльского принесли победу киевскому клубу в этом противостоянии. 

"Динамо" - "Реал Мурсия" 3:1

Голы: Кулач 19, Шапаренко 84, Буяльский, 87 - Мека, 7

"Динамо" (первый тайм): Бойко, Вивчаренко, Сирота, Бурда, Тымчик, Бражко, Шепелев, Гармаш (к), де Пена, Кулач, Антюх.

"Динамо" (второй тайм): Моргун, Вивчаренко, Шабанов, Боль, Кендзера, Сидорчук (к), Шапаренко, Буяльский, Антюх (Витиньо 70), Кулач (Волошин 78), Цыганков

Полный матч:

Видео голов:

Эта победа стала третьей для команды Мирчи Луческу в рамках испанского сбора. Ранее "бело-синие" обыграли "Атлетико Пульпиленьо" (4:0) и люксембургский "Расинг Унион" (4:0).

Читайте также"Они считают нас своими рабами": экс-игрок Динамо шокирован отношением к украинцам в ПольшеДинамо Киев: результаты в сезоне

  • В УПЛ "Динамо" после осенней части сезона идет на второй позиции, имея на два балла меньше, чем у "Шахтера". В активе "горняков" 47 очков, у киевлян - 45.
  • В Кубке Украины "Динамо" обыграло "Мариуполь" и вышло в 1/4 финала турнира.
  • В матче за Суперкубок Украины-2021 киевляне проиграли "Шахтеру" со счетом 0:3.
  • "Динамо" не смогло одержать ни одной победы на групповом этапе Лиги чемпионов 2021-2022. "Бело-синие" проиграли все матчи, кроме домашней игры с "Бенфикой" в 1-м туре (0:0). Окончательное положение команд в группе Е: "Бавария" - 18 очков, "Бенфика" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.