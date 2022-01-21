В пятницу, 21 января, киевское "Динамо" сыграло свой первый поединок в нынешнем году.
Действующий чемпион Украины проводит учебно-тренировочный сбор в Испании, в рамках подготовки ко второй половине сезона.
Первым соперником киевлян на сборах был представитель пятого по силе испанского дивизиона - "Атлетико Пульпиленьо". Поединок для "бело-синих" выдался непростым, однако завершился в итоге разгромной победой.
Первый гол "Динамо" в 2022 году и в этом поединке забил на 66-й минуте капитан киевлян Виктор Цыганков, замкнувший прострел слева от Виталия Буяльского.
Читайте такжеОфициально: талантливый игрок Динамо перешел в зарубежный чемпионатВ заключительной трети тайма украинской команде удался ударный отрезок, во время которого они за 10 минут трижды поразили ворота соперника. Сначала уругвайский легионер Карлос Де Пена замкнул передачу с фланга Александра Тымчика. Затем дубль оформил Цыганков. Точку же в игре поставил Буяльский. Хавбек поразил пустые ворота с паса Владислава Кулача.
"Динамо" – "Атлетико Пульпиленьо" - 4:0
Голы: Цыганков (66, 77), де Пена (76), Буяльский (87)
"Динамо" (1-й тайм): Бойко, Кендзера, Бурда, Шабанов, Дубинчак (Вивчаренко, 42), Сидорчук, Шепелев, Антюх, Гармаш, Вербич, Супряга
"Динамо" (2-й тайм): Моргун, Тымчик, Боль, Сирота, Вивчаренко, Бражко, Шапаренко, Цыганков, Буяльский, де Пена, Кулач
"Атлетико Пульпиленьо" (стартовый состав): Эрик, Начо Руиз, Рубен Примо, Мати, Давид Сегура, Хуанра, Давид Ардил, Начо Лопес, Альваро Гарридо, Аресо, Парра
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Следующий поединок "Динамо" запланирован на 22 января. Соперником киевлян станет люксембургский "Расинг".
Динамо Киев: результаты в сезоне
- В УПЛ "Динамо" после осенней части сезона идет на второй позиции, имея на два балла меньше, чем у "Шахтера". В активе "горняков" 47 очков, у киевлян - 45.
- В Кубке Украины "Динамо" обыграло "Мариуполь" и вышло в 1/4 финала турнира.
- В матче за Суперкубок Украины-2021 киевляне проиграли "Шахтеру" со счетом 0:3.
- "Динамо" не смогло одержать ни одной победы на групповом этапе Лиги чемпионов 2021-2022. "Бело-синие" проиграли все матчи, кроме домашней игры с "Бенфикой" в 1-м туре (0:0). Окончательное положение команд в группе Е: "Бавария" - 18 очков, "Бенфика" - 8, "Барселона" - 7, "Динамо" - 1.