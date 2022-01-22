Голами за киевский клуб отличились Кулач, Вербич, Цыганков и Бражко.

В субботу, 22 января, киевское "Динамо" сыграло свой второй поединок в нынешнем году.

Действующий чемпион Украины проводит учебно-тренировочный сбор в Испании, в рамках подготовки ко второй половине сезона.

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Открыл счет в поединке нападающий Владислав Кулач в средине первого тайма. Голы Вербича и Цыганкова на 35-й и 37-й минутах довели счет до разгромного. Во втором тайме Бражко забил четвертый гол "Динамо" и установил окончательный счет на табло.

"Динамо" Киев – "Расинг Унион" - 4:0

Голы: Кулач, 23, Вербич, 35, Цыганков, 37, Бражко, 64

"Динамо": Бущан (Нещерет, 46), Вивчаренко, Шабанов (Бурда, 46), Боль (Сирота, 46), Кендзера (Тымчик, 46), Шапаренко (Шепелев, 46), Сидорчук (Бражко, 46), Вербич (Де Пена, 46), Гармаш (Буяльский, 46), Цыганков (Антюх, 46), Кулач (Супряга, 46).

"Расинг Унион": Руффьер, Конте, Скендерович, Мерш, Накаче, Покар, Бентеббаль, Симон, Амири, Мабелла, Дембеле.

Видео голов:

Следующий поединок "Динамо" запланирован на 25 января. Соперником киевлян станет испанский клуб "Реал Мурсия".

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