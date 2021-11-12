Андрей Павелко дал понять, что Сергею Реброву открыта дорога в национальную команду Украины.

Президент УАФ Андрей Павелко рассказал, что рано или поздно Сергей Ребров станет тренером сборной Украины.

Слова главы Украинской ассоциации футбола приводит "Радио НВ".

"Раньше были переговоры с Ребровым, есть видение, что в будущем он возглавит сборную. Но сейчас мы понимаем, что главный тренер Петраков. И у него нет временных ограничений по вопросу о том, насколько он будет наставником. Сколько будет успешной история, столько он и будет", - сказал Павелко.

Также президент подчеркнул:

"Ребров постоянно на связи был и с Шевченко, и с Петраковым. Сам Шевченко утверждал, что видит Сергея своим преемником. Но получилось так, что у Реброва контракт с клубом до конца весны, и не было возможности его пригласить. Ребров переживает за сборную, он общается с Петраковым. Мне нравится то, что между ними полное взаимопонимание. Между ними нет ревности".

Напомним, что Реброва дважды признавали лучшим тренером месяца в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов.

Смена тренера в сборной Украины летом 2021 года: главное

Андрей Шевченко 1 августа сделал заявление, в котором попрощался со сборной Украины.

Сначала главным кандидатом на пост тренера сборной назывался Мирон Маркевич, но затем специалист сообщил, что ему "даже не предлагали эту должность". При этом Маркевич подчеркнул, что новым тренером сборной станет Сергей Ребров, который летом 2021 года подписал контракт с клубом "Аль-Айн" из ОАЭ.

В итоге эмиратский клуб не отпустил Реброва в сборную Украины, и УАФ отдала эту должность Александру Петракову.

Автор: Артем Будрин