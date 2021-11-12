Андрей Павелко консультировал турецких коллег по кандидатуре Андрея Шевченко.

Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко подтвердил информацию о том, что Андрей Шевченко мог возглавить сборную Турции.

Об этом Павелко сообщил в своем интервью для "Радио НВ".

"У Шевченко действительно было предложение возглавить сборную Турции. Мои коллеги из Турции перезвонили, уточнили мое мнение, спросили как я вижу ситуацию, не было ли никаких негативов в нашей работе. Я сказал, что никаких негативов нет, что это отличный тренер. Сказал, что это прекрасная тренерская команда, которую я рекомендую и хочу, чтобы у них все получилось. Но у них что-то не получилось. Не знаю, в чем вопрос. Но моя рекомендация была только положительной", - сказал Павелко.

Уход Андрея Шевченко из сборной Украины

1 августа Андрей Шевченко опубликовал пост в соцсетях, в котором сообщил, что контракт его тренерского штаба подошел к завершению.

Только на следующий день УАФ сделала официальное заявление об уходе тренера. В ней отмечалось, что Шевченко и его тренерский штаб подписывали контракт до конца Евро, поскольку хотели перейти на клубную работу.

Позже Шевченко заявил, что хотел остаться в сборной, и продление контракта было оговорено: "Была договоренность, что если после Евро две стороны хотят пролонгировать, тогда контракт продолжается". Однако УАФ, по его словам, по неизвестной причине не стала продлевать соглашение.

Ассистент Шевченко Мауро Тассотти заявил, что не понимает, почему УАФ не продлила контракт.

В УАФ, в свою очередь, сообщили, что планировали продлить контракт с Шевченко, однако встреча сторон состоялась.

Шевченко ушел на клубную работу, возглавив "Дженоа".

Автор: Артем Будрин