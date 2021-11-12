Президент Украинской ассоциации футбола Андрей Павелко подтвердил информацию о том, что Андрей Шевченко мог возглавить сборную Турции.
Об этом Павелко сообщил в своем интервью для "Радио НВ".
"У Шевченко действительно было предложение возглавить сборную Турции. Мои коллеги из Турции перезвонили, уточнили мое мнение, спросили как я вижу ситуацию, не было ли никаких негативов в нашей работе. Я сказал, что никаких негативов нет, что это отличный тренер. Сказал, что это прекрасная тренерская команда, которую я рекомендую и хочу, чтобы у них все получилось. Но у них что-то не получилось. Не знаю, в чем вопрос. Но моя рекомендация была только положительной", - сказал Павелко.
Уход Андрея Шевченко из сборной Украины
- 1 августа Андрей Шевченко опубликовал пост в соцсетях, в котором сообщил, что контракт его тренерского штаба подошел к завершению.
- Только на следующий день УАФ сделала официальное заявление об уходе тренера. В ней отмечалось, что Шевченко и его тренерский штаб подписывали контракт до конца Евро, поскольку хотели перейти на клубную работу.
- Позже Шевченко заявил, что хотел остаться в сборной, и продление контракта было оговорено: "Была договоренность, что если после Евро две стороны хотят пролонгировать, тогда контракт продолжается". Однако УАФ, по его словам, по неизвестной причине не стала продлевать соглашение.
- Ассистент Шевченко Мауро Тассотти заявил, что не понимает, почему УАФ не продлила контракт.
- В УАФ, в свою очередь, сообщили, что планировали продлить контракт с Шевченко, однако встреча сторон состоялась.
- Шевченко ушел на клубную работу, возглавив "Дженоа".