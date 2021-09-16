Сборная Турции по футболу включила Андрея Шевченко в шорт-лист потенциальных тренеров команды. Кандидатуру 44-летнего украинца рассматривают в тамошней ассоциации футбола.
Об этом сообщает авторитетное немецкое издание Kicker.
Сборная Турции уволила 69-летнего Шенола Гюнеша после позорного поражения Нидерландам (1:6) в квалификации ЧМ-2022. Кроме Шевченко, на повестке дня рассматривают кандидатуру немецкого наставника Штефана Кунтца, который сейчас возглавляет молодежную сборную Германии U-21.
Накануне СМИ сообщали, что экс-наставника украинской сборной ждут за океаном.
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Уход Андрея Шевченко из сборной Украины
- 1 августа Андрей Шевченко опубликовал пост в соцсетях, в котором сообщил, что контракт его тренерского штаба подошел к завершению
- Только на следующий день УАФ сделала официальное заявление об уходе тренера. В нем говорилось, что Шевченко и его тренерский штаб подписывали контракт до конца Евро, так как хотели перейти на клубную работу.
- Позже Шевченко заявил, что хотел остаться в сборной, и продление контракта было оговорено: "Была договоренность, что если после Евро две стороны хотят пролонгировать, тогда контракт продлевается". Однако УАФ, по его словам, по неизвестной причине не стала продлевать соглашение.
- Ассистент Шевченко Мауро Тассотти заявил, что не понимает, почему УАФ не продлила контракт.
- В УАФ, в свою очередь, сообщили, что планировали продлить контракт с Шевченко, однако встреча сторон не состоялась.