Сборная Турции заинтересована в услугах украинского специалиста.

Сборная Турции по футболу включила Андрея Шевченко в шорт-лист потенциальных тренеров команды. Кандидатуру 44-летнего украинца рассматривают в тамошней ассоциации футбола.

Об этом сообщает авторитетное немецкое издание Kicker.

Сборная Турции уволила 69-летнего Шенола Гюнеша после позорного поражения Нидерландам (1:6) в квалификации ЧМ-2022. Кроме Шевченко, на повестке дня рассматривают кандидатуру немецкого наставника Штефана Кунтца, который сейчас возглавляет молодежную сборную Германии U-21.

Накануне СМИ сообщали, что экс-наставника украинской сборной ждут за океаном.

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Уход Андрея Шевченко из сборной Украины

1 августа Андрей Шевченко опубликовал пост в соцсетях, в котором сообщил, что контракт его тренерского штаба подошел к завершению

Только на следующий день УАФ сделала официальное заявление об уходе тренера. В нем говорилось, что Шевченко и его тренерский штаб подписывали контракт до конца Евро, так как хотели перейти на клубную работу.

Позже Шевченко заявил, что хотел остаться в сборной, и продление контракта было оговорено: "Была договоренность, что если после Евро две стороны хотят пролонгировать, тогда контракт продлевается". Однако УАФ, по его словам, по неизвестной причине не стала продлевать соглашение.

Ассистент Шевченко Мауро Тассотти заявил, что не понимает, почему УАФ не продлила контракт.

В УАФ, в свою очередь, сообщили, что планировали продлить контракт с Шевченко, однако встреча сторон не состоялась.

Автор: Артем Будрин