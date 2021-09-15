Сразу три американских клуба хотят пригласить Андрея Шевченко.

Три клуба из американской MLS рассматривают вариант с приглашением Андрея Шевченко на пост главного тренера.

Об этом в Twitter сообщил авторитетный журналист Николо Скира.

В клубах хотят назначить Шевченко на следующий сезон, который в США стартует в марте.

Какие именно клубы заинтересованы в услугах тренера - не сообщается.

При этом источник отмечает, что стороны уже ведут переговоры.

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Напомним, что Шевченко остается без работы с 1 августа, после того, как покинул сборную Украины.

Уход Андрея Шевченко из сборной Украины

1 августа Андрей Шевченко опубликовал пост в соцсетях, в котором сообщил, что контракт его тренерского штаба подошел к завершению

Только на следующий день УАФ сделала официальное заявление об уходе тренера. В нем говорилось, что Шевченко и его тренерский штаб подписывали контракт до конца Евро, так как хотели перейти на клубную работу.

Позже Шевченко заявил, что хотел остаться в сборной, и продление контракта было оговорено: "Была договоренность, что если после Евро две стороны хотят пролонгировать, тогда контракт продлевается". Однако УАФ, по его словам, по неизвестной причине не стала продлевать соглашение.

Ассистент Шевченко Мауро Тассотти заявил, что не понимает, почему УАФ не продлила контракт.

В УАФ, в свою очередь, сообщили, что планировали продлить контракт с Шевченко, однако встреча сторон не состоялась.

Автор: Антон Дударь