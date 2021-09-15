У Андрея Шевченко есть предложения по работе / фото УАФ
Три клуба из американской MLS рассматривают вариант с приглашением Андрея Шевченко на пост главного тренера.
Об этом в Twitter сообщил авторитетный журналист Николо Скира.
В клубах хотят назначить Шевченко на следующий сезон, который в США стартует в марте.
Какие именно клубы заинтересованы в услугах тренера - не сообщается.
При этом источник отмечает, что стороны уже ведут переговоры.
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Напомним, что Шевченко остается без работы с 1 августа, после того, как покинул сборную Украины.
Уход Андрея Шевченко из сборной Украины
- 1 августа Андрей Шевченко опубликовал пост в соцсетях, в котором сообщил, что контракт его тренерского штаба подошел к завершению
- Только на следующий день УАФ сделала официальное заявление об уходе тренера. В нем говорилось, что Шевченко и его тренерский штаб подписывали контракт до конца Евро, так как хотели перейти на клубную работу.
- Позже Шевченко заявил, что хотел остаться в сборной, и продление контракта было оговорено: "Была договоренность, что если после Евро две стороны хотят пролонгировать, тогда контракт продлевается". Однако УАФ, по его словам, по неизвестной причине не стала продлевать соглашение.
- Ассистент Шевченко Мауро Тассотти заявил, что не понимает, почему УАФ не продлила контракт.
- В УАФ, в свою очередь, сообщили, что планировали продлить контракт с Шевченко, однако встреча сторон не состоялась.