Украинский тренер успешно работает в новом клубе.

Украинский специалист Сергей Ребров во второй раз признан лучшим тренером месяца в чемпионате Объединенных Арабских Эмиратов.

Об этом сообщил Twitter "Аль-Айна".

Ребров возглавляет "Аль-Айн", с которым лидирует в турнирной таблице чемпионата ОАЭ после шести туров.

В сентябре команда украинца одержала две победы при двух ничьих. "Аль-Айн" обыграл "Бани Яс" (1:0) и "Аль-Иттихад Кальбу" (4:1), а также сыграл вничью с "Аль-Урубой" (3:3) и "Аль-Вахдой" (1:1).

Напомним, что ранее Ребров также стал лучшим тренером чемпионата по итогам августа.

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Сергей Ребров: карьера и достижения

Ребров ранее возглавлял киевское "Динамо", "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".

Он дважды приводил "Динамо" к победам в чемпионате Украины и Кубке Украины, а также выиграл один Суперкубок страны. Под руководством Реброва в сезоне 2015-2016 "Динамо" впервые со времен Валерия Лобановского вышло в плей-офф Лиги чемпионов.

"Аль-Ахли" Ребров привел к серебряным медалям чемпионата Саудовской Аравии, после чего покинул команду.

С "Ференцварошем" за три сезона украинский тренер трижды выиграл чемпионат Венгрии, а в сезоне 2020-2021 впервые за 25 лет вывел венгерский клуб в групповой этап Лиги чемпионов.

В 2020 году Ребров был признан в венгерском клубе тренером десятилетия. Кроме того, его назвали лучшим футбольным тренером сезона 2020-2021 в Венгрии.

Летом 2021 года Ребров был максимально близок к тому, чтобы возглавить сборную Украины, но не смог договориться о расторжении контракта с "Аль-Айном", который возглавил в июне.

Автор: Антон Дударь