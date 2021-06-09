Экс-наставник "Динамо" не требовал улучшения контрактных условий.

Бывший коуч киевского "Динамо" Сергей Ребров, который недавно возглавил клуб из Объединенных Арабских Эмиратов, рассказал о своих гонорарах во время работы в венгерском "Ференцвароше".

Слова 47-летнего специалиста приводит nemzetisport.

"Моя зарплата была низкой. Я получал большие бонусы, когда мы преуспевали в еврокубках. Сначала вышли в Лигу Европы, потом в группу Лиги чемпионов. Я много работал ради успехов и заслужил эти деньги. Никогда не просил клуб поднять свою базовую зарплату", - отметил Ребров.

По информации венгерских масс-медиа Ребров зарабатывал в "Ференцвароше" 700 тысяч евро в год, а в своем новом клубе, "Аль-Айне" из ОАЭ, его годовой оклад составит 4 миллиона евро в год.

Напомним, что Реброва ярко представили в новой команде.

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Сергей Ребров: карьера и достижения

Ребров ранее возглавлял киевское "Динамо", "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".

"Динамо" он дважды приводил к победам в чемпионате Украины и Кубке Украины, а также выиграл один Суперкубок страны. Под руководством Реброва в сезоне 2015-2016 "Динамо" впервые со времен Валерия Лобановского вышло в плей-офф Лиги чемпионов.

"Аль-Ахли" Ребров привел к серебряным медалям чемпионата Саудовской Аравии, после чего покинул команду.

С "Ференцварошем" за три сезона украинский тренер трижды выиграл чемпионат Венгрии, а в сезоне 2020-2021 впервые за 25 лет вывел венгерский клуб в групповой этап Лиги чемпионов.

В 2020 году Ребров был признан в венгерском клубе тренером десятилетия. Кроме того, его назвали лучшим футбольным тренером сезона 2020-2021 в Венгрии.

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Автор: Артем Будрин