47-летний украинский специалист удачно начал новый сезон.

Сергея Реброва признали лучшим тренером августа в Объединенных Арабских Эмиратах. Украинец, который сейчас возглавляет "Аль-Айн", мощно стартовал в сезоне с новой для себя командой.

Об этом сообщает "Аль-Айн" в Twitter.

"Аль-Айн" возглавляет турнирную таблицу чемпионата ОАЭ. Подопечные Реброва в первых трех турах набрали девять зачетных пунктов, что является максимальным результатом. Разница забитых/пропущенных у "Аль-Айна" тоже великолепная - 6:1.

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Сергей Ребров: карьера и достижения

Ребров ранее возглавлял киевское "Динамо", "Аль-Ахли" из Саудовской Аравии и венгерский "Ференцварош".

Он дважды приводил "Динамо" к победам в чемпионате Украины и Кубке Украины, а также выиграл один Суперкубок страны. Под руководством Реброва в сезоне 2015-2016 "Динамо" впервые со времен Валерия Лобановского вышло в плей-офф Лиги чемпионов.

"Аль-Ахли" Ребров привел к серебряным медалям чемпионата Саудовской Аравии, после чего покинул команду.

С "Ференцварошем" за три сезона украинский тренер трижды выиграл чемпионат Венгрии, а в сезоне 2020-2021 впервые за 25 лет вывел венгерский клуб в групповой этап Лиги чемпионов.

В 2020 году Ребров был признан в венгерском клубе тренером десятилетия. Кроме того, его назвали лучшим футбольным тренером сезона 2020-2021 в Венгрии.

Летом 2021 года Ребров был максимально близким к тому, чтобы возглавить сборную Украины, но он не смог договориться о расторжении контракта с "Аль-Айн".

Автор: Артем Будрин