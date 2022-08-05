Нико Янкович отличился шедевральным голом прямым ударом с углового.

В четверг, 4 августа, были сыграны первые матчи в рамках третьего раунда квалификации Лиги конференций. Один из последних матчей игрового дня, в котором "Зриньски" встречался с "Тоболом", подарил настоящее наслаждение.

Молодой хорватский защитник "Зриньски" Нико Янкович отличился шедевральным голом прямым ударом с углового. Он закрутил мяч по уникальной траектории под дальнюю штангу, перекинув голкипера.

Балканская пресса уже окрестила этот шедевр заявкой на гол сезона.

Этот гол остался единственным в матче - "Зриньски" победил и приблизился к выходу в следующий раунд.

Стоит добавить, что команды по ходу матча играли вдесятером: сначала на 55-й минуте у "Зриньски" был удален Йосип Чорлука, а на 84-й у "Тобола" Жарко Томашевич.

"Зриньски" - "Тобол" - 1:0

Гол: Янкович, 76

Видео гола:

Напомним, 4 августа свой первый матч в рамках 3-го раунда квалификации Лиги конференций также сыграла луганская "Заря". Украинский клуб одержал победу над румынской "Университатей" со счетом 1:0.

Ответные матчи третьего раунда квалификации Лиги конференций запланированы на 11 августа.

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