В четверг, 4 августа, были сыграны первые матчи в рамках третьего раунда квалификации Лиги конференций. Один из последних матчей игрового дня, в котором "Зриньски" встречался с "Тоболом", подарил настоящее наслаждение.
Молодой хорватский защитник "Зриньски" Нико Янкович отличился шедевральным голом прямым ударом с углового. Он закрутил мяч по уникальной траектории под дальнюю штангу, перекинув голкипера.
Балканская пресса уже окрестила этот шедевр заявкой на гол сезона.
Этот гол остался единственным в матче - "Зриньски" победил и приблизился к выходу в следующий раунд.
Стоит добавить, что команды по ходу матча играли вдесятером: сначала на 55-й минуте у "Зриньски" был удален Йосип Чорлука, а на 84-й у "Тобола" Жарко Томашевич.
"Зриньски" - "Тобол" - 1:0
Гол: Янкович, 76
Видео гола:
Напомним, 4 августа свой первый матч в рамках 3-го раунда квалификации Лиги конференций также сыграла луганская "Заря". Украинский клуб одержал победу над румынской "Университатей" со счетом 1:0.
Ответные матчи третьего раунда квалификации Лиги конференций запланированы на 11 августа.