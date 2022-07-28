Луганская "Заря" узнала своего соперника в третьем раунде квалификации Лиги конференций. Им стал клуб из Румынии "Университатя" Крайова.
Во втором раунде румынская команда победила албанскую "Влазнию" (1:1, 3:0).
Поединки "Зари" и "Университати" состоятся 4 и 11 августа. Первая игра состоится 4 августа в польском Люблине. Начало в 20.30.
Ранее УНИАН сообщал, что Виктор Скрипник покинул луганский клуб и перешел в полтавскую "Ворсклу". Новым главным тренером "Зари" стал нидерландский специалист Патрик ван Леувен.
"Ворскла" в драматическом стиле покинула Лигу конференций, пропустив гол от шведского клуба в экстратаймах.
"Динамо" в свою очередь пробилось в следующий раунд квалификации Лиги чемпионов. Киевляне обыграли на выезде турецкий "Фенербахче" и теперь сыграют против австрийского "Штурма" (3 и 9 августа).
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