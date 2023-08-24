Черкасский ЛНЗ остался без главного тренера.

В Украинской Премьер-лиге случилась очередная тренерская отставка.

Пост главного тренера ЛНЗ покинул Александр Ковпак, сообщает официальный сайт черкасского клуба.

"ФК ЛНЗ прекратил сотрудничество с главным тренером Александром Ковпаком и благодарит его за работу", - говорится в сообщении пресс-службы черкасского клуба.

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40-летний специалист был уволен сразу после сенсационного вылета команды из Кубка Украины. В 1/16 финала ЛНЗ проиграл на своем поле "Виктории" (0:1) из города Сумы, которая выступает в Первой лиге.

Отметим, что Александр Ковпак возглавил ЛНЗ в декабре 2022 года. Под его руководством черкасский клуб впервые вышел в Премьер-лигу.

В 4 матчах УПЛ черкащане проиграли трижды и выиграли один раз у "Миная". В настоящее время ЛНЗ занимает 13-е место среди 16 команд.

Кто возглавит ЛНЗ после отставки Ковпака пока неизвестно. По информации СМИ, черкасский клуб рассматривает кандидатуры Олега Дулуба и Александра Кучера.

Напомним, Александр Кучер ранее подал в отставку с поста главного тренера "Днепра-1". Это случилось после сенсационного поражения команды против киевской "Оболони" (1:2) в четвертом туре УПЛ.

Добавим, что в следующем туре УПЛ черкасский ЛНЗ сыграет против харьковского "Металлиста 1925". Встреча состоится в субботу, 26 августа.

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