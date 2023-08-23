В борьбу за трофей вступают восемь представителей УПЛ.

В среду, 23 августа, будут сыграны поединки в рамках четвертого раунда Кубка Украины по футболу.

На этой стадии в борьбу за трофей вступают восемь команд Украинской Премьер-лиги из нижней части турнирной таблицы прошлого сезона.

Кубок Украины-2023/2024: расписание матчей 4-го раунда

"Левый берег" - "Черноморец"

"Агробизнес" - "Полесье"

"Мариуполь" - "Колос"

"Звягель" - "Оболонь"

"Эпицентр" - "Верес"

"Горняк-Спорт" - "Металлист 1925"

ЛНЗ - "Виктория"

"Скала 1911" - "Рух"

Добавим, что на всех этапах Кубка Украины по футболу победители пар будут определяться по итогам одной встречи.

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Напомним, в прошлом сезоне Кубок Украины не проводился из-за полномасштабного военного вторжения РФ. Также этот турнир был досрочно завершен в сезоне-2021/22.

Последним победителем Кубка Украины по футболу является киевское "Динамо". В сезоне-2020/21 "бело-синие" в дополнительное время победили луганскую "Зарю" (1:0).

Наиболее титулованными клубами турнира являются "Динамо" и "Шахтер", выигравшие этот трофей по 13 раз.

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