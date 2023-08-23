В среду, 23 августа, будут сыграны поединки в рамках четвертого раунда Кубка Украины по футболу.
На этой стадии в борьбу за трофей вступают восемь команд Украинской Премьер-лиги из нижней части турнирной таблицы прошлого сезона.
Кубок Украины-2023/2024: расписание матчей 4-го раунда
- "Левый берег" - "Черноморец"
- "Агробизнес" - "Полесье"
- "Мариуполь" - "Колос"
- "Звягель" - "Оболонь"
- "Эпицентр" - "Верес"
- "Горняк-Спорт" - "Металлист 1925"
- ЛНЗ - "Виктория"
- "Скала 1911" - "Рух"
Добавим, что на всех этапах Кубка Украины по футболу победители пар будут определяться по итогам одной встречи.
Напомним, в прошлом сезоне Кубок Украины не проводился из-за полномасштабного военного вторжения РФ. Также этот турнир был досрочно завершен в сезоне-2021/22.
Последним победителем Кубка Украины по футболу является киевское "Динамо". В сезоне-2020/21 "бело-синие" в дополнительное время победили луганскую "Зарю" (1:0).
Наиболее титулованными клубами турнира являются "Динамо" и "Шахтер", выигравшие этот трофей по 13 раз.