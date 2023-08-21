С 18 по 20 августа были сыграны матчи четвертого тура Украинской Премьер-лиги.
Этот тур подарил сразу несколько сенсаций - "Днепр-1" проиграл киевской "Оболони", а "Динамо" уступило одесскому "Черноморцу".
Также сенсационно потерял очки в 4-м туре донецкий "Шахтер". "Горняки" сыграли вничью с "Кривбассом".
Украинская Премьер-лига: результаты 4-го тура
ЛНЗ - "Полесье" - 1:2
Голы: С. Шестаков, 87 - Ариелсон, 51, Пеньков, 83 (аг)
Обзор матча:
"Заря" – "Александрия" – 0:0
Обзор матча:
"Верес" – "Ворскла" – 1:2
Голы: С.Шарай, 20 – Кучеров, 6 аг, Юрченко, 18
Обзор матча:
"Металлист 1925" – "Минай" - 1:0
Гол: Дмитренко, 70
Обзор матча:
"Рух" – "Колос" – 1:1
Голы: Слюбик, 56 – Цуриков, 35
Обзор матча:
"Днепр-1" – "Оболонь" – 1:2
Голы: Пихаленок, 16, пен – Тарануха, 46, Краснопир, 83
Обзор матча:
"Черноморец" – "Динамо" – 3:2
Голы: Авагимян, 21, Штогрин, 53, Иеде, 90 – Ярмоленко, 49, Сидорчук, 61
Обзор матча:
"Кривбасс" – "Шахтер" – 3:3
Голы: Хомченовский, 24, Кожушко, 44, Бескоровайный, 64 – Кащук, 8, Криськив, 18, 42
Обзор матча:
Отметим, что по итогам четвертого тура чемпионата Украины пресс-служба УПЛ объявила имена лучшего игрока и лучшего тренера.
Лучшим игроком признан полузащитник "Шахтера" Дмитрий Криськив, который отличился двумя забитыми голами в игре с "Кривбассом". Лучшим тренером по итогам 4-го тура УПЛ стал Роман Григорчук, его "Черноморец" обыграл "Динамо".
Добавим, что матчи пятого тура Украинской Премьер-лиги пройдут с 26 по 28 августа.