"Шахтер", "Днепр-1" и "Динамо" не смогли одержать победы в этом туре.

С 18 по 20 августа были сыграны матчи четвертого тура Украинской Премьер-лиги.

Этот тур подарил сразу несколько сенсаций - "Днепр-1" проиграл киевской "Оболони", а "Динамо" уступило одесскому "Черноморцу".

Также сенсационно потерял очки в 4-м туре донецкий "Шахтер". "Горняки" сыграли вничью с "Кривбассом".

Украинская Премьер-лига: результаты 4-го тура

ЛНЗ - "Полесье" - 1:2

Голы: С. Шестаков, 87 - Ариелсон, 51, Пеньков, 83 (аг)

Обзор матча:

"Заря" – "Александрия" – 0:0

Обзор матча:

"Верес" – "Ворскла" – 1:2

Голы: С.Шарай, 20 – Кучеров, 6 аг, Юрченко, 18

Обзор матча:

"Металлист 1925" – "Минай" - 1:0

Гол: Дмитренко, 70

Обзор матча:

"Рух" – "Колос" – 1:1

Голы: Слюбик, 56 – Цуриков, 35

Обзор матча:

"Днепр-1" – "Оболонь" – 1:2

Голы: Пихаленок, 16, пен – Тарануха, 46, Краснопир, 83

Обзор матча:

"Черноморец" – "Динамо" – 3:2

Голы: Авагимян, 21, Штогрин, 53, Иеде, 90 – Ярмоленко, 49, Сидорчук, 61

Обзор матча:

"Кривбасс" – "Шахтер" – 3:3

Голы: Хомченовский, 24, Кожушко, 44, Бескоровайный, 64 – Кащук, 8, Криськив, 18, 42

Обзор матча:

Отметим, что по итогам четвертого тура чемпионата Украины пресс-служба УПЛ объявила имена лучшего игрока и лучшего тренера.

Лучшим игроком признан полузащитник "Шахтера" Дмитрий Криськив, который отличился двумя забитыми голами в игре с "Кривбассом". Лучшим тренером по итогам 4-го тура УПЛ стал Роман Григорчук, его "Черноморец" обыграл "Динамо".

Добавим, что матчи пятого тура Украинской Премьер-лиги пройдут с 26 по 28 августа.

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