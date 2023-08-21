"Шахтер" и "Кривбасс" выдали один из самых ярких матчей тура.

В воскресенье, 20 августа, состоялся поединок четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Кривбасс" принимал донецкий "Шахтер".

Встреча проходила на стадионе "Горняк" в Кривом Роге и завершилась вничью со счетом 3:3.

За "Кривбасс" голы забивали Дмитрий Хомченовский, Олег Кожушко и Даниил Бескоровайный. В составе "Шахтера" дублем отличился Дмитрий Крыськив, еще один мяч в активе Алексея Кащука.

Отметим, что команды заканчивали матч в неполных составах. У "Кривбасса" был удален Дмитрий Хомченовский, а у "Шахтера" Артем Бондаренко и Дмитрий Чигринский.

"Кривбасс" - "Шахтер" - 3:3

Голы: Хомченовский, 24, Кожушко, 44, Бескоровайный, 64 - Кащук, 8, Криськив, 18, 42

"Кривбасс": Клищук, Дибанго, Бескоровайный, Стецьков, Понедельник, Хомченовский, Бизимана (Близниченко, 79), Илич (Приходько, 80), Лунев (Вакулко, 71), Кожушко (Дебелко, 46), Задерака

"Шахтер": Ризнык, Топалов, Матвиенко, Чигринский, Гочолеишвили (Конопля, 90+4), Степаненко, Кащук (Келси, 63), Криськив (Назарина, 62), Бондаренко, Зубков (Вьюнник, 90+4), Сикан (Невертон, 89)

Предупреждения: Хомченовский, 10, Бескоровайный, 32, Кожушко, 33, Понедельник, 87 – Топалов, 35, Чигринский, 90+1

Удаления: Хомченовский, 73 (грубый фол) – Бондаренко, 84 (грубый фол), Чигринский, 90+5 (второе предупреждение)

Обзор матча:

За четыре сыгранных тура "Шахтер" набрал 8 очков и занимает четвертое место в турнирной таблице УПЛ. "Кривбасс" с 7 баллами идет на шестой строчке.

В следующем туре УПЛ "Кривбасс" сыграет на выезде против "Оболони", а померяется силами с "Колосом".

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