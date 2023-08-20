Команда Мирчи Луческу уступила одесскому "Черноморцу".

В воскресенье, 20 августа, состоялся поединок четвертого тура Украинской Премьер-лиги, в котором "Черноморец" принимал киевское "Динамо".

Игра проходила на стадионе "Черноморец" в Одессе и завершилась со счетом 3:2 в пользу "моряков".

Первый гол в этой игре был забит на 20-й минуте - отличился полузащитник "Черноморца" Артур Авагимян.

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На старте второго тайма "Динамо" сравняло счет на табло - гол с передачи Николая Шапаренко забил Андрей Ярмоленко. Однако уже на 53-й минуте встречи Андрей Шторгин во второй раз вывел "моряков" вперед.

На 63-й минуте матча киевляне сравняли счет благодаря точному удару Сергея Сидорчука. Ассистировал ему Владислав Ванат.

На 83-й минуте встречи "Динамо" осталось в меньшинстве - удален был Александр Сирота. А уже в компенсированное время одесситам удалось вырвать победу в этой игре - гол с передачи Александра Васильева забил Самсон Иеде.

"Черноморец" - "Динамо" - 3:2

Голы: Авагимян, 20, Шторгин, 53, Иеде, 90+1 - Ярмоленко, 48, Сидорчук, 61

"Черноморец": Шевченко, Брагару, Гучек, Ермаков, Путря, Васильев, Шпорн, Авагимян, Штогрин, Хадида (Иеде, 69), Бойчук

"Динамо": Нещерет, Овчаренко (Дубинчак, 62), Дячук (Караваев, 62), Сирота, Тимчик, Сидорчук (Бражко, 71), Буяльский, Шапаренко (Шепелев, 77), Н.Волошин, Ярмоленко (Бенито, 77) , Ванат

Предупреждения: Путря (39), Бойчук (55), Иеде (82) – Сирота (51), Дячук (53)

Удаление: Сирота (83, вторая желтая)

"Динамо" сыграло три матча в новом сезоне УПЛ и набрало 6 очков. Команда Мирчи Луческу идет на 6-й позиции в турнирной таблице. "Черноморец" имеет в своем активе 9 баллов, но "моряки" сыграли на одну игру больше.

В следующем туре УПЛ "Динамо" должно было сыграть против ривненского "Вереса", но этот матч был перенесен на неопределнный срок. "Черноморец" в пятом туре чемпионата Украины встретится с полтавской "Ворсклой". Игра состоится 27 августа.

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