Слухи подтвердились официальной информацией.

Опорный полузащитник "Барселоны" Серхио Бускетс после завершения текущего сезона покинет каталонский клуб.

"Блауграна" опубликовала в своих соцсетях ролик, в котором прощается с испанским футболистом. Также соответствующую информацию клуб разместил на своем официальном сайте.

Действующий контракт Бускетса с "Барсой" рассчитан до 30 июня 2023-го года. Стороны решили его не продолжать.

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Серхио также сообщил о своем решении в социальных сетях. Он выпустил эмоциональный ролик, в котором подчеркнул, что "это было честью и источником гордости носить эту эмблему, но всему должен прийти конец". Он отметил, что это решение далось ему тяжело.

Бускетс стал игроком в "Барселону" в 2005 году - тогда он присоединился к академии клуба. 13 сентября 2008-го года тогдашний тренер каталонцев Хосеп Гвардиола впервые включил Серхио в состав первой команды на матч. Тогда же он и дебютировал в стартовом составе в поединке против "Расинга".

Всего на его счету с того периода 719 встреч за "блауграну", в которых он забил 18 голов и отдал 45 ассистов. Вместе с командой полузащитник завоевал 31 титул, в том числе три Лиги чемпионов. Вскоре Серхио может записать в свой актив еще и 32-й трофей, ведь у "Барселоны" невероятные шансы получить чемпионство Испании в этом году.

Пока официально неизвестно, куда именно перейдет 34-летний футболист. СМИ ранее его связывали с клубом "Интер" Майями, в котором выступает украинец Сергей Кривцов. Кроме этого у Бускетса были предложения от команд из Саудовской Аравии.

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