"Барселона" потерпела первое поражение в Ла Лиге с октября прошлого года.

В воскресенье, 26 февраля, состоялся поединок 23-го тура чемпионата Испании, в котором "Альмерия" противостояла "Барселоне".

Игра проходила на стадионе "Хуэгос Медитерранеос" и завершился сенсационным поражением каталонского клуба со счетом 0:1.

В первом тайме "сине-гранатовые" владели мячом почти 70% игрового времени, но это не спасло команду от пропущенного мяча. На 24-й минуте "Альмерия" убежала в контратаку, полузащитник Луис Суарес отдал передачу верхом на ход форварду Эль Билала Туре, который уверенно реализовал выход один на один, пробив сильно под перекладину.

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Во втором тайме каталонцы прижали хозяев к своим воротам, но уйти от поражения им не удалось.

"Альмерия" - "Барселона" - 1:0

Голы: Билал Туре, 24

"Альмерия": Фернандо, Чуми, Эли, Бабич, Акьеме, Робертоне (Рамазани, 76), Эгуарас (Посо, 83), де ла Ос, Баптистао (Саму Кошта, 83), Суарес (Эмбарба, 76), Туре (Кайки, 89)

"Барселона": тер Штеген, Серджи Роберто (Торре, 76), Кристенсен, Эрик Гарсия (Араухо, 67), Альба (Алонсо, 67), Бускетс (Аларкон, 76), Кессье (Рафинья, 46), де Йонг, Гави, Левандовски, Ферран Торрес.

Предупреждения: Эрик Гарсия (35), Робертоне (47), Хави (52), Чуми (53), Рафинья (54), Гави (57), Фернандо (87)

Обзор матча:

Главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес после матча попросил прощение у болельщиков каталонского клуба за поражение команды.

"Мы потерпели неудачу. Я прошу прощения у болельщиков. Сегодня мы потеряли прекрасную возможность для нашего положения в чемпионате. Чтобы выиграть эту лигу, мы должны проявить больше желания, страсти. Мы не выигрывали чемпионат уже три года. Мы должны что-то изменить внутри себя, если хотим выиграть Ла Лигу и Кубок Испании.

Это не недостаток уважения. Мы хотели победить. Но мы должны были показать больше. Это был идеальный день для победы. Но мы этого не добились. После первого тайма я был очень разочарован, а после второго - зол. Это поражение - полностью моя вина", - приводит слова Хави издание Marca.

Стоит отметить, что это первое поражение команды Хави в Ла Лиге с 16 октября, когда "блаугранас" уступили "Реалу" (1:3).

После поражения "Барселона" осталась на первой строчке турнирной таблицы, у команды в активе 49 очков. "Альмерия" благодаря победе набрала 25 очков и поднялась на 15-ю строчку чемпионата.

В следующем туре "Барселона" сыграет с "Валенсией" 5 марта, а "Альмерия" днем ранее встретится с "Вильярреалом".

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