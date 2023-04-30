В составе "Барселоны" дебютировал 15-летний нападающий Ламин Ямал.

В субботу, 29 апреля, был сыгран поединок 32-го тура, в котором "Барселона" принимала на стадионе "Камп Ноу" "Бетис".

Игра завершилась разгромной победой хозяев поля со счетом 4:0.

Подопечные Хави Эрнандеса открыли счет в матче на 14-й минуте - гол забил Андреас Кристенсен после навеса от Рафиньи.

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На 33-й минуте "Бетис" остался в меньшинстве - вторую желтую карточку получил защитник Эдгар Гонсалес.

На 36-й минуте Роберт Левандовски удвоил преимущество "Барселоны", забив после передачи Жюля Кунде. На 42-й минуте Рафинья забил третий гол "блаугранас" после передачи Серхио Бускетса.

В концовке встречи мяч в свои ворота срезал Гвидо Родригес, установив тем самым финальный счет на табло. Отметим, что "Бетис" заканчивал матч вдевятером, так как травму получил 41-летний Хоакин, а у команды не осталось замен.

"Барселона" - "Бетис" - 4:0

Голы: Кристенсен, 14, Левандовски, 36, Рафинья, 39, Родригес, 82 автогол

"Барселона": тер Штеген, Кунде, Кристенсен (Алонсо, 59), Араухо, Бальде, Бускетс, де Йонг (Фати, 59), Педри (Кессье, 73), Гави (Ямал, 83), Рафинья (Дембеле, 73), Левандовски

"Бетис": Руй Силва, Монтойя, Песселья, Луис Фелипе (Эдгар Гонсалес, 12), Миранда (Хоакин, 64), Каналес (Хуанми, 75), Вильям Карвалью, Родригес, Перес (Абнер, 64), Луис Энрике (Акуоку, 46), Виллиан Жозе

Предупреждение: Эдгар Гонсалес, 24

Удаление: Эдгар Гонсалес, 33

Обзор матча:

Стоит отметить, что в игре против "Бетиса" в составе "Барселоны" дебютировал 15-летний нападающий Ламин Ямал. Игрок вышел на поле на 86-й минуте, заменив Гави.

После игры главный тренер "Барселоны" Хави Эрнандес прокомментировал дебют Ламина Ямала, похвалив юного таланта каталонцев.

"Ламин Ямал справился очень хорошо. Я сказал ему попробовать кое-что, и он это сделал. В 15 лет, представьте себе. Он почти смог забить. Он особенный игрок, у него есть уверенность в себе, он может быть важным, это понимаешь на тренировках", - приводит слова Хави журналист Фабрицио Романо в своем "Твиттере".

"Барселона" занимает первое место в турнирной таблице чемпионата Испании. В активе "блаугранас" 79 набранных очков. Отрыв от мадридского "Реала", который идет вторым, составляет 11 баллов. "Бетис" занимает шестое место с 49 очками в активе.

В следующем туре Ла Лиги "Барселона" сыграет против "Осасуны" (2 мая), а "Бетис" встретится с "Атлетиком" (4 мая).

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