Гол Георгия Судакова помог сборной Украины победить Северную Македонию.

Сборная Украины накануне победила Северную Македонию в рамках 7-го тура квалификации Евро-2024 по футболу.

Один из голов в этой встрече забил Георгий Судаков. После матча 21-летний полузащитник поделился впечатлениями от дебютного гола за национальную команду.

"Не было установки бить издалека. Просто так сложилось, что был момент для удара - и пробил. Первый раз удалось забить благодаря рикошету, был еще момент - вратарь сделал хороший сейв. Много моментов было, когда нужно было играть вперед, были моменты, когда мог отдать лучшую передачу. Главное, что одержали победу, три очка. Двигаемся дальше.

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Конечно эмоции лучше, чем после Италии, но уже думаем о Мальте. Готовимся к следующей игре. Мы будем играть на выезде. В первом матче в Словакии было очень сложно против них, победили 1:0. Было так же много моментов, мы их не реализовали. Надеюсь, если забьем быстрый мяч, будет гораздо легче.

Верил ли во второй гол Украины? Конечно. Как атакующий футболист, я хочу постоянно забивать, отдавать голевые передачи. Я сконцентрирован на воротах и ​​голевых действиях. Гол Караваева? Шедевр.

При "своих" трибунах играть невероятно. Весь стадион тебя поддерживает - это очень атмосферно. Очень помогает. И перед матчем, и после, и во время игры это заряжает. Когда такая поддержка, ты не можешь остановиться", - приводит слова Судакова Суспильне Спорт.

Отметим, что сборная Украины набрала 10 очков за шесть сыгранных матчей в рамках отбора на ЧЕ-2024. "Сине-желтые" занимают третье место в группе, уступая Италии (2-е место, 10 очков) только в разнице голов.

В следующем туре квалификации Евро-2024 сборная Украины на выезде сыграет с Мальтой. Матч состоится 17 октября. В заключительном туре "сине-желтые" встретятся с Италией. Матч запланирован на 20 ноября.

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