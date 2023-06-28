Сборная Украины расписала мировую с Испанией в заключительном туре молодежного Евро-2023.

Во вторник, 27 июня, сборная Украины сыграла вничью против Испании в рамках 3-го тура молодежного чемпионата Европы-2023 по футболу.

В первом тайме этой встречи случился скандальный эпизод - Рикельме забил гол в ворота "сине-желтых", воспользовавшись ошибкой Руслана Нещерета, который выпустил мяч из рук. Однако арбитр встречи отменил взятие ворот, посчитав, что хавбек сборной Испании нарушил правила.

Полузащитник сборной Испании Родриго Рикельме прокомментировал этот эпизод и заявил, что Нещерет сам выпустил мяч и он забил чистый гол.

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"Вратарь хотел быстро ввести мяч. Я сделал вид, что хочу его остановить.. похоже, он испугался и выпустил мяч из рук. Гол был забит справедливо, по-моему.

Судья сказал, что его предупредили из-за наушника, что я схватил вратаря, но это не так", - приводит слова Рикельме Relevo.

Добавим, что матч сборных Испании и Украины завершился со счетом 2:2. Благодаря этой ничьей испанцы заняли первое место в группе В, украинцы финишировали вторыми. Обе команды гарантировали себе выход в 1/4 финала молодежного Евро-2023 еще после второго тура.

Напомним, в рамках молодежного чемпионата Европы-2023 сборная Украины U21 под руководством Руслана Ротаня выиграла у Хорватии в первом туре со счетом 2:0 и у Румынии во втором туре со счетом 1:0.

Соперник сборной Украины в 1/4 финала молодежного Евро-2023 определится в среду, 28 июня.

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