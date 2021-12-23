Журналист подал заявление в полицию на нападающего "Миная".

Нападающий "Миная" Евгений Селезнев прокомментировал тот факт, что полиция завела уголовное дело в его отношении из-за угроз журналисту Андрею Сенькиву.

Футболист дал комментарий YouTube-каналу YELLOW.

"За что написал? За угрозы? Я набил ему лицо? Нет. Хотеть - не значить сделать. Я не могу хотеть? Куда ты побежал в полицию, фу. Я не понимаю этого", - сказал Селезнев.

Форвард заявил, что Сенькив озвучивал неправдивую информацию о нем и о ситуации в "Минае" и признал, что перегнул палку в общении с журналистом:

"Мы пытаемся остаться в высшей лиге, поступает такая неправдивая информация - зачем это делать? Предоставь доказательства. Я не имел права использовать много матов, ну я эмоциональный человек. Я с ним разговаривал, как мужчина с мужчиной. Если он меня провоцировал. Откуда я знал, что он меня пишет?

Он должен был предупредить об этом, если ты мужчина – но он оказался трансгендером. Пусть предоставит доказательства, что он трансгендер. Это чистый хайп, причем дешевый. Ну я мог угрожать, но не мог... Тем более трансгендера я же не буду бить. В беседе я мог сказать матом, но, может, чуть перегнул".

Селезнев также заявил, что общался бы с журналистом по-другому, если бы знал, что разговор записывается:

"Я могу извиниться - не перед трансгендером, а всей страной, что дети слышали эти маты. Это меня не красит. Если бы он сказал, что пишет, было бы по-другому".

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Напомним, Селезнев в телефонных разговорах угрожал Сенькиву физической расправой после того, как журналист рассказал о дисциплинарных нарушениях нападающего в "Минае".

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