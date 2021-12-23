Нападающий "Миная" Евгений Селезнев прокомментировал тот факт, что полиция завела уголовное дело в его отношении из-за угроз журналисту Андрею Сенькиву.
Футболист дал комментарий YouTube-каналу YELLOW.
"За что написал? За угрозы? Я набил ему лицо? Нет. Хотеть - не значить сделать. Я не могу хотеть? Куда ты побежал в полицию, фу. Я не понимаю этого", - сказал Селезнев.
Форвард заявил, что Сенькив озвучивал неправдивую информацию о нем и о ситуации в "Минае" и признал, что перегнул палку в общении с журналистом:
"Мы пытаемся остаться в высшей лиге, поступает такая неправдивая информация - зачем это делать? Предоставь доказательства. Я не имел права использовать много матов, ну я эмоциональный человек. Я с ним разговаривал, как мужчина с мужчиной. Если он меня провоцировал. Откуда я знал, что он меня пишет?
Он должен был предупредить об этом, если ты мужчина – но он оказался трансгендером. Пусть предоставит доказательства, что он трансгендер. Это чистый хайп, причем дешевый. Ну я мог угрожать, но не мог... Тем более трансгендера я же не буду бить. В беседе я мог сказать матом, но, может, чуть перегнул".
Селезнев также заявил, что общался бы с журналистом по-другому, если бы знал, что разговор записывается:
"Я могу извиниться - не перед трансгендером, а всей страной, что дети слышали эти маты. Это меня не красит. Если бы он сказал, что пишет, было бы по-другому".
Читайте такжеФутболист Селезнев заявил, что не боится ответственности за угрозы журналисту
Напомним, Селезнев в телефонных разговорах угрожал Сенькиву физической расправой после того, как журналист рассказал о дисциплинарных нарушениях нападающего в "Минае".
Евгений Селезнев: карьера и скандалы после возвращения в Украину
- В прошлом году Селезнев вернулся в УПЛ, заявив, что его цель - побить рекорд по голам в истории чемпионатов Украины, который делят Максим Шацких и Сергей Ребров (по 123 гола). На счету Селезнева 117 голов в чемпионатах Украины.
- Прошлый сезон Селезнев начинал в составе "Колоса", но в зимнее межсезонье со скандалом был отчислен из клуба. Отчисление было связано с нарушением режима.
- В составе "Колоса" Селезнев провел 12 матчей, забив 5 голов (все - с пенальти). Во второй половине сезона форвард не играл.
- За время пребывания в Украине у Селезнева произошел конфликт с хорватским тренером "Днепра-1" Игорем Йовичевичем, который просил футболиста разговаривать на украинском. Позже Селезнев прокомментировал этот конфликт.
- Также Селезнев дал в Украине интервью, в котором оскорбил болельщиков из-за своего прозвища "Кормилец".
- Летом 2021 года нападающий подписал контракт с "Минаем".
- В новом сезоне он назвал соперника "проституткой". Позже Евгений угрожал фанатам, которые были на трибунах, а также конфликтовал с динамовцем Александром Караваевым.