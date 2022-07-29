Норвегия обошла Украину в обновленном рейтинге.

27 июля украинские клубы сыграли ответные матчи в рамках второго раунда квалификации Лиги чемпионов и Лиги конференций.

К сожалению, по их итогам еврокубковой недели Украина лишилась одной команды в Европе. Полтавская "Ворскла" уступила АИКу со счетом 0:2 и вылетела из Лиги конференций.

Зато в третий квалификационный раунд Лиги чемпионов, обеспечив себе еврокубковую осень, пробилось киевское "Динамо". Победа "бело-синих" над "Фенербахче" в Стамбуле принесла Украине 0,2 балла в рейтинг УЕФА (одно очко, заработанное за победу на данном этапе, делим на пять стартовавших от нашей страны клубов).

Таким образом, за текущий сезон Украина уже набрала 1,300 балла, и по сумме пяти последних сезонов (25,100) занимает 14 место в таблице коэффициентов УЕФА. По итогам четвертой еврокубковой недели Украину в рейтинге УЕФА обошла Норвегия, клубы которой в нынешнем сезоне заработали 1,875 балла.

Таблица коэффициентов УЕФА. Топ-15 рейтинга

Нет сомнений, что через пару раундов удастся обойти Россию, клубы которой дисквалифицированы из-за военного вторжения в Украину.

Однако, чтобы чемпион Украины напрямую попал в групповой раунд Лиги чемпионов-2024/25, нужно занять место не ниже 11-го по итогам сезона в пятилетнем рейтинге. Следовательно, главная задача на этот сезон - попробовать навязать конкуренцию Сербии, у которой пока на 2.650 балла больше.

Добавим, что в третьем раунде квалификации Лиги чемпионов киевское "Динамо" сыграет против австрийского "Штурма". Кроме того, свой путь в еврокубках начитает "Заря". Луганский клуб в третьем раунде квалификации Лиги конференций сыграет против клуба из Румынии "Университатя" Крайова.

Вас также могут заинтересовать новости: