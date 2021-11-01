Виктор Корниенко переведен из резервного списка в основной.

Наставник сборной Украины Александр Петраков перевел левого защитника "Шахтера" Виктора Корниенко из резервного списка в основной.

Об этом сообщает официальная страница УАФ в Instagram.

Такое решение обусловлено травмой защитника "Динамо" Виталия Миколенко, который получил повреждение и не поможет национальной команде в двух ближайших матчах.

Отметим, что 22-летний Корниенко провел в сборной 2 поединка. В своей дебютной игре Виктор отметился забитым мячом в ворота Чехии.

Петраков раньше обнародовал полный состав на сбор команды в ноябре.

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Сборная Украины: матчи в ноябре

Сборная Украины в ноябре проведет два матча: 11 ноября дома товарищескую игру против Болгарии, а затем 16 числа в гостях против Боснии и Герцеговины в рамках квалификации к ЧМ.

После семи поединков Украина занимает в своей отборочной группе второе место, набрав 9 очков. Однако у главных конкурентов есть матч в запасе.

Автор: Артем Будрин