Сборная Украины сыграет товарищеский матч с болгарами в Одессе.

В рамках ноябрьского сбора национальная сборная Украины сыграет товарищеский поединок против сборной Болгарии. УАФ определила время начала матча.

Как сообщается на официальном сайте организации, игра состоится на одесском стадионе "Черноморец" 11 ноября. Начало матча в 19:30 по Киеву.

Поединок против сборной Болгарии станет генеральной репетицией для подопечных Александра Петракова перед решающим матчем в квалификации ЧМ-2022 против национальной сборной Боснии и Герцеговини. Результат встречи в Зенице 16 ноября решит судьбу сборной Украины в отборе на мундиаль 2022 года.

Сборная Украины в отборе ЧМ-2022: что нужно знать

Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном. Шесть матчей с семи украинцы сыграли вничью и лишь однажды победили - на выезде Финляндию.

Напомним, в рамках октябрьского сбора национальная сборная Украины сыграла два поединка: выиграла в гостях у Финляндии (2:1) и сыграла вничью со сборной Боснии и Герцеговины во Львове (1:1).

Положение команд в группе D: Франция - 12 очков (6 игр), Украина - 9 (7), Финляндия - 8 (6), Босния и Герцеговина - 7 (6), Казахстан - 3 (7).

Автор: Владимир Медяник