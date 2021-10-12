Сборная Украины в шестой раз сыграла вничью в квалификации ЧМ-2022.

Сборная Украины в очередном матче квалификации на чемпионат мира-2022 принимала сборную Боснии и Герцеговины. Матч прошел на "Арене Львов" и завершился вничью.

Украина активней начала матч и смогла выйти вперед уже на 15-й минуте - Виктор Цыганков прострелил с левого фланга на дальнюю штангу, а Андрей Ярмоленко в касание замкнул передачу.

В первом тайме у "желто-синих" было еще два момента, но Александр Тымчик не переиграл голкипера, а Виктор Цыганков головой пробил чуть неточно. Боснийцы во второй половине тайма также дважды создавали моменты, но Андрей Пятов и защитники спасли ворота.

После перерыва команды вновь обменялись моментами - Адам Налич пробил головой рядом со штангой, а Александр Тымчик бил с правой в дальний, но и тут мяч прокатился впритык с каркасом ворот.

В дальнейшем Украина отдала инициативу гостям, которые смогли воплотить свое преимущество в забитый мяч - разыграли атаку как по нотам, и Анел Ахмедходжич отличился ударом от угла вратарской в дальний угол.

В оставшееся время Украина так и не смогла создать что-то по-настоящему опасное у ворот соперника.

Украина - Босния и Герцеговина - 1:1

Гол: Ярмоленко, 15 - Ахмедходжич, 77

Украина: Пятов, Соболь, Матвиенко, Кривцов, Забарный, Тымчик, Степаненко, Цыганков (Булеца, 82), Шапаренко (Сидорчук. 72), Ярмоленко (Зубков, 82), Яремчук (Сикан, 72)

Босния и Герцеговина: Шехич, Стеванович, Хаджикадунич, Ахмедходжич, Чивич, Хаджиахметович, Налич (Шарич, 58), Колашинац (Ковачевич), Гояк (Прчич, 58), Превляк (Демирович, 82), Джеко

Предупреждения: Чивич, Ахмедходжич, Превляк

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Украина - Босния и Герцеговина: итоги матча

Сборная Украины сыграла вничью в шестой раз в семи матчах квалификации ЧМ-2022.

Сборная Украины продлила серию без поражений во Львове, которая теперь насчитывает 20 матчей.

Андрей Ярмоленко забил 44-й гол в футболке сборной Украины. До рекорда Андрея Шевченко осталось 4 гола.

В параллельном матче группы 12 октября Финляндия в гостях победила Казахстан со счетом 2:0.

Положение команд в группе D: Франция - 12 очков (6 игр), Украина - 9 (7), Финляндия - 8 (6), Босния и Герцеговина - 7 (6), Казахстан - 3 (7).

Свой заключительный матч квалификации сборная Украины проведет 16 ноября - против Боснии и Герцеговины в гостях.

Автор: Антон Дударь