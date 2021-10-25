Руслан Малиновский возвращается в сборную Украины после скандала.

Исполняющий обязанности главного тренера сборной Украины Александр Петраков объявил список футболистов, которых вызвал на ноябрьские матчи национальной команды.

Как и сообщалось ранее, в заявку сборной тренерский штаб вернул полузащитника "Аталанты" Руслана Малиновского, также впервые за долгий период вызов в сборную получил игрок "Динамо" Денис Гармаш, сообщает официальный сайт УАФ.

Состав сборной Украины:

Вратари: Андрей Пятов ( "Шахтер" Донецк), Георгий Бущан ( "Динамо" Киев), Дмитрий Резник ( "Ворскла" Полтава).

Защитники: Александр Караваев, Виталий Миколенко, Илья Забарный, Александр Тимчик (все - "Динамо" Киев), Николай Матвиенко, Сергей Кривцов (оба - "Шахтер" Донецк), Эдуард Соболь ("Брюгге", Бельгия), Тарас Качараба ("Славия", Чехия).

Полузащитники: Андрей Ярмоленко ("Вест Хэм", Англия), Тарас Степаненко ("Шахтер" Донецк), Сергей Сидорчук, Виктор Цыганков, Николай Шапаренко, Виталий Буяльский (все - "Динамо" Киев), Александр Зинченко ("Манчестер Сити", Англия), Руслан Малиновский ("Аталанта", Италия), Александр Зубков ("Ференцварош", Венгрия), Виктор Коваленко ("Специя", Италия).

Нападающие: Роман Яремчук ("Бенфика", Португалия), Артем Довбик (СК "Днепр-1"), Даниил Сикан ("Шахтер" Донецк), Денис Гармаш ("Динамо" Киев).

Резервный список: Андрей Лунин ("Реал", Испания), Анатолий Трубин, Ефим Конопля, Валерий Бондарь, Виктор Корниенко (все - "Шахтер" Донецк), Сергей Булеца ("Заря" Луганск), Игорь Харатин ("Легия", Польша), Александр Пихальонок (СК "Днепр-1").

Читайте такжеПавелко не участвовал: стали известны подробности примирения Петракова и МалиновскогоНапомним, 11 ноября сборная Украины проведет домашний товарищеский матч с Болгарией, а 16-го подопечным Александра Петракова предстоит сыграть на выезде ключевой матч отбора ЧМ-2022 с Боснией и Герцеговиной.

Ранее сообщалось, какие варианты устроят сборную Украины для выхода из группы отбора ЧМ-2022.

Квалификация ЧМ-2022: что нужно знать

Групповой этап квалификации ЧМ-2022 проходит с 24 марта по 16 ноября 2021 года. Затем с 24 по 29 марта 2022 года будут сыграны стыковые матчи.

От Европы на ЧМ-2022 выйдут 13 сборных. 10 победителей групп получат прямые путевки. 10 команд, которые займут вторые места, а также два лучших победителя групп Лиги наций (на основе рейтинга ЛН) разыграют еще три путевки в стыковых матчах (состоятся полуфиналы и финалы).

ЧМ-2022 пройдет с 21 ноября по 18 декабря.

Сборная Украины попала в группу с Францией, Финляндией, Боснией и Герцеговиной и Казахстаном. Шесть матчей из семи украинцы сыграли вничью и лишь однажды победили - на выезде Финляндию.

Автор: Владимир Медяник