Руслан Малиновский возвращается в сборную / фото REUTERS

Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал, планирует ли Александр Петраков вызвать Руслана Малиновского в расположение национальной сборной Украины на поединок с Боснией и Герцеговиной.

"Да, действительно есть проверенная информация – Малиновский вернется на матч против Боснии расположение сборной. Это действительно так", – сказал Денисов в эфире программы "Великий футбол".

Читайте такжеВторой гол в сезоне: украинец Малиновский в фирменном стиле забил за Аталанту в Серии А (видео)Кроме того, ожидается, что Александр Петраков намерен вызвать в сборную хавбека "Динамо" Дениса Гармаша.

Напомним, ранее другой источник также сообщал о том, что Малиновский получит вызов в сборную на ближайшие матчи.

Как известно, 16 ноября в Зенице сборная Украины сыграет заключительный матч отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины. Перед этим поединком будет товарищеская игра против Болгарии 11 ноября.

Конфликт Малиновского и Петракова в сборной Украины

Автор: Владимир Медяник