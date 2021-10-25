Сборная Украины получит мощное усиление перед игрой против Боснии и Герцеговины.

Директор телеканалов "Футбол 1/2/3" Александр Денисов рассказал, планирует ли Александр Петраков вызвать Руслана Малиновского в расположение национальной сборной Украины на поединок с Боснией и Герцеговиной.

"Да, действительно есть проверенная информация – Малиновский вернется на матч против Боснии расположение сборной. Это действительно так", – сказал Денисов в эфире программы "Великий футбол".

Читайте такжеВторой гол в сезоне: украинец Малиновский в фирменном стиле забил за Аталанту в Серии А (видео)Кроме того, ожидается, что Александр Петраков намерен вызвать в сборную хавбека "Динамо" Дениса Гармаша.

Напомним, ранее другой источник также сообщал о том, что Малиновский получит вызов в сборную на ближайшие матчи.

Как известно, 16 ноября в Зенице сборная Украины сыграет заключительный матч отбора ЧМ-2022 против Боснии и Герцеговины. Перед этим поединком будет товарищеская игра против Болгарии 11 ноября.

Конфликт Малиновского и Петракова в сборной Украины

И. о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков после матчей с Казахстаном и Францией сообщил, что Руслан Малиновский обиделся на него за то, что остался в запасе на обе игры.

Позже Петраков также сказал, что Малиновский не захотел оставаться в сборной на товарищеский матч с Чехией.

Затем Малиновский в сети опубликовал ответ на слова тренера.

В итоге Петраков не стал вызывать футболиста на матчи сборной Украины в октябре.

4 октября Петракова снова спросили о Малиновском, тренер ответил эмоционально.

Автор: Владимир Медяник