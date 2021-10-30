Луческу рассказал о травме Виталия Миколенко.

В субботу, 30 октября, в рамках 13-го тура чемпионата Украины по футболу "Динамо" Киев победило в гостях "Мариуполь" (2:3).

На послематчевой пресс-конференции Мирча Луческу поделился информацией о травме украинского защитника Виталия Миколенко. По словам румынского специалиста, 22-летнему футболисту нужно еще не менее двух недель на восстановление.

"К сожалению, Миколенко будет минимум две недели отсутствовать из-за травмы. Исходя из событий на поле [в матче против "Мариуполя"], я хотел посмотреть, кто еще может сыграть на его позиции, если вдруг Караваев не сможет или устанет", — приводит слова Луческу официальный сайт "Динамо".

Читайте также"Как любители": Луческу вновь разозлился на игроков ДинамоОтметим, что Миколенко отсутсвовал в заявке на поединок против "Мариуполя" в УПЛ.

Луческу точно не сможет рассчитывать на украинца в ближайшем матче Лиги чемпионов против "Барселоны", который запланирован на 2 ноября. Кроме того, Виталий Миколенко рискует пропустить очень важный матч сборной Украины против Боснии и Герцеговины в заключительном туре отбора ЧМ-2022. Этот матч пройдет 16 ноября.

В нынешнем сезоне Миколенко сыграл в футболке "Динамо" 15 матчей, записав себе в актив три голевых передачи.

"Динамо": результаты в сезоне

В чемпионате Украины "Динамо" лидирует после 13 туров. Киевляне заработали 35 баллов и на 3 очка опережают "Шахтер".

ФК "Мариуполь" идет на последнем месте в турнирной таблице УПЛ с 4 очками после 13-ти туров.

В Лиге чемпионов "Динамо" сыграло вничью с "Бенфикой" (0:0), разгромно проиграло "Баварии" (0:5), а также минимально уступили "Барселоне" (0:1). В своей группе киевляне занимают последнее место.

В матче за Суперкубок Украины-2021 "Динамо" проиграло "Шахтеру" со счетом 0:3.

Автор: Владимир Медяник