Киевляне сохраняют лидерство в чемпионате Украины.

Киевское "Динамо" в рамках 13-го тура чемпионата Украины играло с "Мариуполем". Команда Мирчи Луческу одержала победу.

Уже в дебюте матча в ворота киевлян был назначен пенальти после видеоповтора - мяч попал в руку Сергею Сидорчуку. Одиннадцатиметровый реализовал Дмитрий Мишнев.

Но киевляне очень быстро отыгрались - через минуту Сидорчук забил свой первый гол за "Динамо" в сезоне. В середине тайма Николай Шапаренко, который ассистировал Сидорчуку, забил уже сам.

Во втором тайме Сидорчук оформил дубль красивым ударом в "девятку". Этот дубль стал для 30-летнего футболиста первым в карьере.

В компенсированное время "Мариуполь" сумел сократить отставание до минимума.

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Голы: Мишнев, 4 (с пенальти), Клименко, 90+1 - Сидорчук, 6, 68, Шапаренко, 29

"Мариуполь": Турбаевский, Мампасси, Стасюк, Драмбаев, Меличенко, Мишнев, Чех (Спировски, 74), Очеретько (Шостак, 57), Кащук (Клименко, 78), Топалов (Петерман, 78), Микитишин (Удод, 46)

"Динамо": Бущан, Кендзера (Тымчик, 64), Забарный, Караваев (Шабанов, 84), Сирота, Сидорчук (Шепелев, 84), Цыганков, Шапаренко, Вербич (Гармаш, 64), Буяльский, де Пена (Витиньо, 72)

Предупреждения: Драмбаев, Шостак, Кащук - Шапаренко, Вербич

Видеообзор матча (дополняется)

1-й тайм

Второй гол Сидорчука

Напомним, что "Динамо" второй раз за неделю играло в Мариуполе - ранее киевляне победили в рамках 1/8 финала Кубка Украины.

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Автор: Антон Дударь