Киевляне успешно начали защиту трофея.

Киевское "Динамо" стало еще одним четвертьфиналом Кубка Украины по футболу. Подопечные Мирчи Луческу победили в Мариуполе. Матч прошел при пустых трибунах.

Уже на 16-й минуте Беньямин Вербич вывел "Динамо" вперед после подачи с углового. Второй гол киевляне также провели со стандарта - теперь отличился Артем Шабанов.

Под конец матча хозяевам удалось отквитать один мяч - "Мариуполь" забил своим первым и последним ударом в створ в этом матче.

"Мариуполь" - "Динамо" - 1:2

Голы: Очеретько, 85 - Вербич, 16, Шабанов, 33

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"Мариуполь": Турбаевский, Драмбаев, Удод, Петерман, Холод (Стасюк, 46), Мишнев, Чех (Спировски, 70), Топалов (Шостак, 58), Очеретько, Кащук (Никитишин, 81), Вьюнник (Меличенко, 81)

"Динамо": Бойко, Караваев, Шабанов, Забарный, Тымчик, Шапаренко (Шепелев, 46), Сидорчук (Кендзера, 77), Вербич, Леднев (Гармаш, 68), Антюх (Витиньо, 68), Шкурин (Рамирес, 46)

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Кубок Украины: результаты 1/8 финала

На стадии 1/8 финала сыграно уже три матча.

26 октября "Александрия" обыграла "Металлист 1925" со счетом 5:2.

27 октября "Ворскла" без особых проблем одолела "Верес".

Матч этой стадии ЛНЗ - "Днепр-1" был перенесен на ноябрь-декабрь из-за вспышки коронавируса у хозяев.

Автор: Антон Дударь