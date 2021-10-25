Из-за плохой ситуаций с COVID-19 болельщики не смогут посмотреть футбол.

В среду, 27 октября, в рамках 1/8 финала Кубка Украины по футболу "Мариуполь" будет играть против киевского "Динамо". Игра пройдет на стадионе имени В.С.Бойка.

Как сообщает официальный сайт "Мариуполя", этот матч пройдет без зрителей.

Читайте такжеПавелко не участвовал: стали известны подробности примирения Петракова и МалиновскогоНа такой шаг организаторы поединка пошли в связи с тем, что Государственная комиссия по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций установила на территории Донецкой области "красный" уровень опасности распространения COVID-19.

Отмечается, что на трибуны пустят только журналистов, которые имеют сертификат о вакцинации или справку о негативном ПЦР-тесте, сделанном не позже, чем за 72 часа до матча.

Напомним, в матче 12-го тура украинской Премьер лиги "Динамо" в родных стенах уверенно обыграло "Днепр-1" (2:0), ФК "Мариуполь" проиграл в гостях "Вересу" (0:2).

"Динамо": результаты в сезоне

В чемпионате Украины "Динамо" лидирует после 12 туров. Киевляне заработали 32 балла и на 3 очка опережают "Шахтер".

ФК "Мариуполь" идет на последнем месте в турнирной таблице УПЛ с 4 очками после 12-ти туров.

В Лиге чемпионов "Динамо" сыграло вничью с "Бенфикой" (0:0), разгромно проиграло "Баварии" (0:5), а также минимально уступили "Барселоне" (0:1). В своей группе киевляне занимают последнее место.

В матче за Суперкубок Украины-2021 "Динамо" проиграло "Шахтеру" со счетом 0:3.

Автор: Владимир Медяник