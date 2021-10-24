Киевское "Динамо" в рамках 12-го тура Украинской Премьер-лиги принимало "Днепр-1". Киевляне одержали победу, дважды поразив ворота соперника после перерыва.
Виктор Цыганков забил девятый гол в текущем чемпионате и продолжает лидировать в гонке бомбардиров УПЛ, а Денис Гармаш отличился в шестой раз.
Таким образом, "Динамо" набрало 32 очка и сохранило 3 очка перевеса над "Шахтером" в чемпионской гонке. У "Днепра-1" - 22 очка и четвертая позиция.
"Динамо" - "Днепр-1" - 2:0
Голы: Цыганков, 50, Гармаш, 70
"Динамо": Бущан, Тымчик, Забарный, Кендзера, Миколенко (Караваев, 76), Андриевский (Сидорчук, 46), Шепелев (Шапаренко, 46), Цыганков, Буяльский, Витиньо (Де Пена, 46), Рамирес (Гармаш, 67)
"Днепр-1": Кожокару, Лучкевич (Адамюк, 72), Логинов (Чуже, 82), Сваток, Нельсон, Гуцуляк, Джурасек (Билл, 82), Игнатенко, Пихаленок, Ярмолюк (Назаренко, 71), Довбик
Предупреждения: Андриевский - Игнатенко, Логинов
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