Украинская сборная сыграет важнейший отборочный матч во Львове.

Сборная Украины в предпоследнем матче квалификации ЧМ-2022 будет принимать команду Боснии и Герцеговины. Соперники сыграют на "Арене Львов" во Львове.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Босния и Герцеговина.

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Стартовый свисток прозвучит в 21.45.

Сборная Украины

Для украинской сборной в квалификации наступило время финалов. Обе решающие битвы "желто-синие" проведут против Боснии и Герцеговины - сперва дома, а в ноябре в гостях.

Перед этим Украина наконец-то после пяти ничьих одержала первую победу в квалификации, на выезде обыграв Финляндию со счетом 2:1.

Таким образом, перед заключительными турами в активе у украинской сборной 8 очков после шести игр. На данном этапе все в руках у "желто-синих" - две победы над боснийцами практически гарантируют им второе место в группе (Франция с 12 очками выглядит уже недосягаемой), которое позволит продолжить борьбу за путевку на ЧМ в стыковых матчах. 4 очка в двух матчах также оставят рабочие шансы.

К матчу против боснийцев Украина подходит без травмированных - все 24 футболиста, которые есть в распоряжении у Александра Петракова, готовы играть.

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Сборная Боснии и Герцеговины

Сборная Боснии и Герцеговины 9 октября также одержала свою первую победу в квалификации. В гостях боснийцы обыграли сборную Казахстана со счетом 2:0.

До этого команда в рамках квалификации сыграла вничью с Финляндией (2:2), уступила Франции (0:1), затем отобрала очки у чемпионов мира (1:1), а в матчах с Казахстаном набрала 4 очка (2:2 и 2:0).

Таким образом, боснийцы имеют в активе 6 очков после пяти игр. Кроме двух встреч с Украиной, их ждет поединок против финнов, у которых 5 очков в пяти матчах.

Турнирная таблица группы D

Ориентировочные составы

Украина: Пятов, Тымчик, Забарный, Караваев, Матвиенко, Корниенко, Степаненко, Шапаренко, Ярмоленко, Цыганков, Яремчук

Босния и Герцеговина: Шехич, Чивич, Ахмедходжич, Ковачевич, Чимирот, Гояк, Стеванович, Хаджиахметович, Колашинац, Превляк, Джеко

Слова перед матчем

И.о. главного тренера сборной Украины Александр Петраков:

"Игроков не нужно мотивировать. Я их знаю с 2010 года. Когда они были маленькими, им нужна была мотивация. Сейчас они - опытные игроки, которым не надо ничего говорить. Они все знают. Мы не можем сыграть даже вничью".

Главный тренер сборной Боснии и Герцеговины Ивайло Петев:

"Постараемся показать игру, которая позволит нам победить или, по крайней мере, добиться ничьей. Я знаю про ваш счастливый стадион во Львове. Надеюсь, мы сломаем эту статистику. Уверен, нас ждет интересный и тяжелый матч".

Арбитр

Судить встречу будет бригада арбитров из Германии во главе с Феликсом Цвайером.

Автор: Антон Дударь