Сборная Украины проведет предпоследний матч отборочного турнира.

12 октября на "Арене Львов" во Львове пройдет матч квалификации ЧМ-2022, в котором сборная Украины будет принимать сборную Боснии и Герцеговины.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Босния и Герцеговина.

Украина - Босния и Герцеговина: где смотреть матч

Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале "Украина". Также противостояние украинской и боснийской сборных покажет канал "Футбол 1".

Стартовый свисток прозвучит в 21.45.

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Украина - Босния и Герцеговина: перед матчем

Сборная Украины в этом отборе еще не играла с боснийцами. "Желто-синим" предстоит провести против этой сборной два заключительных матча квалификации.

Перед этой игрой положение в группе D следующее: Франция - 12 очков (6 матчей), Украина - 8 (6), Босния и Герцеговина - 6 (5), Финляндия - 5 (5), Казахстан - 3 (6).

Ранее сборная Украины на выезде обыграла Финляндию со счетом 2:1, а Босния и Герцеговина в гостях победила Казахстан со счетом 2:0.

Друг против друга украинцы и боснийцы в предыдущие годы не играли.

Главным арбитром на этот матч назначен немец Феликс Цвайер.

Появилось видео, как сборная Украины готовится к матчу против боснийской команды.

Автор: Антон Дударь