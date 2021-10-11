Роман Яремчук забил гол в предыдущем матче / фото УАФ
12 октября на "Арене Львов" во Львове пройдет матч квалификации ЧМ-2022, в котором сборная Украины будет принимать сборную Боснии и Герцеговины.
УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Босния и Герцеговина.
Украина - Босния и Герцеговина: где смотреть матч
Прямую трансляцию матча можно будет посмотреть на телеканале "Украина". Также противостояние украинской и боснийской сборных покажет канал "Футбол 1".
Стартовый свисток прозвучит в 21.45.
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Украина - Босния и Герцеговина: перед матчем
- Сборная Украины в этом отборе еще не играла с боснийцами. "Желто-синим" предстоит провести против этой сборной два заключительных матча квалификации.
- Перед этой игрой положение в группе D следующее: Франция - 12 очков (6 матчей), Украина - 8 (6), Босния и Герцеговина - 6 (5), Финляндия - 5 (5), Казахстан - 3 (6).
- Ранее сборная Украины на выезде обыграла Финляндию со счетом 2:1, а Босния и Герцеговина в гостях победила Казахстан со счетом 2:0.
- Друг против друга украинцы и боснийцы в предыдущие годы не играли.
- Главным арбитром на этот матч назначен немец Феликс Цвайер.
- Появилось видео, как сборная Украины готовится к матчу против боснийской команды.