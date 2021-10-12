Украинская сборная в своем предпоследнем поединке квалификации сыграет с боснийцами.

12 октября сборная Украины во Львове будет принимать в рамках отбора на чемпионат мира в Катаре команду Боснии и Герцеговины. Встреча пройдет на "Арене Львов".

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Босния и Герцеговина.

Украина - Босния и Герцеговина: где смотреть матч

Начало встречи - в 21.45.

Перед этим матчем положение в группе D следующее: Франция - 12 очков (6 игр), Украина - 8 (6), Босния и Герцеговина - 6 (5), Финляндия - 5 (5), Казахстан - 3 (6).

В этом отборочном цикле Украина с Боснией и Герцеговиной встретится впервые.

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Главным арбитром на это противостояние назначен 40-летний немецкий рефери Феликс Цвайер.

Квалификация ЧМ-2022

Украина - Босния и Герцеговина

Онлайн-трансляция матча

Главный тренер сборной Украины Александр Петраков накануне матча поделился ожиданиями:

"Игроков не нужно мотивировать. Когда мы ехали, мы с ними многое вспоминали. Я их знаю с 2010 года. Когда они были маленькими, их надо было мотивировать, сейчас они уже опытные игроки, не нужно ничего говорить. Они все знают, мы не можем даже играть вничью".

Автор: Антон Дударь