Сборная Украины сыграет против прямого конкурента.

Сборная Украины 12 октября проведет свой седьмой матч в рамках квалификации на чемпионат мира-2022. Подопечные Александра Петракова во Львове будут принимать сборную Боснии и Герцеговины.

УНИАН проведет онлайн-трансляцию матча Украина - Босния и Герцеговина.

Букмекеры считают украинскую сборную фаворитом домашнего матча.

На победу сборной Украины дается коэффициент 1,78, на ничью - 3,85, а на победу гостей - 4,70.

На то, что Украина не проиграет на своем поле, букмекеры выставили коэффициент 1,21, а на то, что Босния и Герцеговина наберет очки - 2,11.

Украина - Босния и Герцеговина: перед матчем

Сборная Украины в этом отборе еще не играла с боснийцами. "Желто-синим" предстоит провести против этой сборной два заключительных матча квалификации.

Перед этой игрой положение в группе D следующее: Франция - 12 очков (6 матчей), Украина - 8 (6), Босния и Герцеговина - 6 (5), Финляндия - 5 (5), Казахстан - 3 (6).

Ранее сборная Украины на выезде обыграла Финляндию со счетом 2:1, а Босния и Герцеговина в гостях победила Казахстан со счетом 2:0.

Друг против друга украинцы и боснийцы в предыдущие годы не играли.

Главным арбитром на этот матч назначен немец Феликс Цвайер.

Автор: Антон Дударь